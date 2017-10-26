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    Bu otomobiller iPhone 8'leri ve iPhone X'leri kablosuz şarj edecek

    chip.com.tr
    26.10.2017 - 07:40 | Son Güncelleme:

    iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın kablosuz şarj edilebildiği otomobiller, gerçek olabilir!

    Apple'ın iPhone 8 ve iPhone 8 Plus telefonları, teknoloji devinin kablosuz şarj kullanan ilk cihazları. Hangi arabaların bu yeni şarj metodunu destekleyeceğini merak edenler için ise Apple'dan gelen haberler var.

    Apple bugün Qi-sertifikalı kablosuz şarj işlevi bulunduran tüm araba üreticilerinin listesini sundu. Qi, en son iPhone modelleri tarafından desteklenen kablosuz şarj standardı.

    Aşağıda listelenen firmaların arabaları iPhone 8 veya onun büyük sürümünü, arabalarda bulunan şarj pedi ile bir kabloya bağlamanıza gerek olmadan şarj edebilecek. Bu sadece küçük bir teknoloji kolaylığı, ama telefonunun havalı özelliklerinden sonuna kadar faydalanmayı kim istemez ki?

    Apple tarafından bahsedilmese de, muhtemelen 3 Kasım'da çıkacak olan iPhone X de aynı arabalardaki kablosuz şarj pedlerinde çalışacak.

    Audi
    BMW
    Chrysler
    Ford
    Genesis
    Honda
    Hyundai
    Kia
    Mercedes-Benz
    PSA
    Toyota
    Volkswagen
    Volvo

    Bu otomobiller iPhone 8leri ve iPhone Xleri kablosuz şarj edecek

    Bu aslında tam liste değil çünkü Buick, Cadillac, Chevrolet ve GMC'den bazı 2018 modelleri de iPhone 8 ve iPhone 8 Plus destekli Qi kablosuz şarj ile uyumlu.

    2018 GMC Terrain
    2018 GMC Yukon
    2018 GMC Sierra
    2018 Chevrolet Bolt
    2018 Chevrolet Tahoe
    2018 Chevrolet Silverado
    2018 Chevrolet Suburban
    2018 Cadillac Escalade
    2018 Buick Enclave

    Apple'ın söylediğin göre, yukarıdaki üreticilerin eski arabaları Qi standardını desteklemiyor, bu yüzden de iPhone 8, 8 Plus veya iPhone X ile çalışmayacaklar.

    Destekli arabaların listesi dünyanın her yerinde aynı gibi görünüyor, yani nerede yaşıyor olursanız olun bu araçlarda yeni iPhone'unuzu kablosuz şarj edebileceksiniz.

    Etiketler: telefon
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