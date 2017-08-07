Bu köyde kızlar erkeğe dönüyor!

Dominik Cumhuriyeti’nde Salinas köyünde çok nadir görülen bir genetik bozukluğa bağlı olarak olarak ergenliğe giren kız çocukları erkeğe dönüşüyor.

Salinas köyünde doğan 90 çocuktan biri kAdınlıktan erkekliğe doğru doğal bir dönüşüm geçiriyorlar.

Tıp literatürüne ‘pseudohermaphrodite’ olarak geçen hastalık, yerel dilde ise ’12. yaşta penis’ anlamına gelen ‘guevedoces’ ismiyle anılıyor.

Salinas köyünde bu durum o kadar yaygın ki, hastalığa yakalananlar üçüncü bir cinsiyet türüne ait olarak kabul görüyor.

Bir belgesel için hastalığa yakalananlardan biri olarak konuşan 24 yaşındaki Johny, bir kız olarak yetiştirildiğini fakat yedi yaşındayken erkek üreme organının gelişmeye başladığını anlatıyor.

Vücuttaki kayıp bir enzimin yol açtığı hastalık aslında nadir görülen bir genetik bozukluk ve anne karnındayken erkeklik hormonunun üretilmesini engelliyor. Böylece kadın olduğu düşünülen bebekler doğuyor.

Ergenliğe girilmesiyle birlikte ise, hormonların etkisiyle erkek cinsel organı oluşarak, kadından erkeğe dönüşüm tamamlanıyor.