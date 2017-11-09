Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘’5 Hafta 5 Roman’’

Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi bünyesinde Murat Gülsoy’un yönetiminde gerçekleştirilecek olan Yaratıcı Yazarlık Eğitim Programı ve Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nin yanı sıra yeni bir eğitim programı daha başlıyor. ‘’5 Hafta 5 Roman’’ başlıklı yeni eğitim programında öykü, roman, inceleme türlerinde eserler vermiş yazar ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi akademisyen Murat Gülsoy ile birlikte varoluşçuluktan postmodernizme uzanan bir düşünce macerasının izi sürülecek ve farklı roman yazma teknikleri ele alınacak.

Modern edebiyatın unutulmaz eserlerinin tartışılacağı seminer dizisi 20 Kasım Pazartesi akşamı 19.30 da Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar eseri ile başlayacak. Seminer programında 27 Kasım’da Pazartesi George Orwell’dan 1984, 11 Aralık’ta William Golding’den Sineklerin Tanrısı, 18 Aralık’ta Antony Burgess’den Otomatik Portakal ve son olarak 25 Aralık’ta Kazuo Ishiguro’dan Beni Asla Bırakma adlı eserler ele alınacak.