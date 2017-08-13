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    Muğla yine sallandı... Bodrum ve Milas'ta hissedildi... 4.8'lik deprem...

    DHA
    13 Ağustos 2017 - 14:28Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 14:45

    Muğla'da AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Milas Beyciler olarak duyurdu.

    Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri başta olmak üzere çevredeki yerleşim merkezleri bugün öğleden sonra Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü Milas'ın, Bodrum sınırındaki Beyciler Köyü olarak saptadığı deprem saat 14.16’da meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem başta Bodrum olmak üzere Muğla ve çevre illerde de hissedildi. Bodrum ve Milas ile yakındaki yerleşim merkezlerinde şiddetli hissedilen depremle birlikte halk sokaklara fırladı.

    Yetkililer ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasarın olmadığını söyledi. Kandilli verilerine göre Milas'ta büyüklükleri 1.7 ila 3.1 arasında değişen 5 deprem daha kaydedildi. Milas Beyciler'de son olarak 14.28'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    AFAD haritasında deprem bu şekilde yer aldı. 

    Muğla yine sallandı... Bodrum ve Milasta hissedildi... 4.8lik deprem...

    Etiketler: Bodrum , deprem , 4.8 , Kandilli , AFAD
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