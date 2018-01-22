Bitcoin neden düşüyor?

State Bank of India, HDFC Bank, Axis Bank, Yes Bank ve ICICI Bank gibi birçok banka bazı büyük kripto para borsalarının hesaplarını dondurduklarını açıkladı. Herhangi bir hükümet kararına bağlı olmadan bireysel verdikleri bir karar olduğunu açıklayan banka yetkilileri neden olarak ise sektörün bu tür işlere olan güvensizliği ve çoğu borsanın büyük ölçüde borç para ile çalıştığını söyledi.

Zebpay, Unocoin, Coinsecure ve BtcxIndia gibi borsaların etkilendiği bu durum, diğer borsaları da korkuttu. Herhangi bir işlem yapılmayan borsalar, günlük limitlerini düşürerek bankaların hedefinden çıkmayı amaçlıyor.

Borsaların banka hesaplarının dondurulması, Bitcoin‘e olan güvenin sarsılmasına ve büyük oranda kullanıcının işlem yapamamasına neden oldu. Beklenen bitcoin düşüşüyle aynı zaman aralığına denk gelen bu durum, düşüşü hızlandırmış gibi gözüküyor.



