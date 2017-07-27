Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD), 2004’te hayata geçirdiği ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ projesiyle desteklenen öğrencilerden bir grup, geleneksel İstanbul buluşmasında bir araya geldi. 13’üncü yılına giren projeyle toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefleniyor. Bu yıl Kırklareli, Sinop, Uşak, Burdur ve Mersin’den gelen 25 öğrenci Prof. Dr. Türkan Saylan’ın mezarını ziyaret etti. Yıldız Kızlar, daha sonra Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı gezdi. Proje kapsamında 56 ilde, 200’ü üniversite olmak üzere, toplam 1.200 kız öğrenciye eğitim bursu veriliyor. Gezi öncesi Feriye Palace’ta düzenlenen toplantıda konuşan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, “Bir kızı eğitmek iki aileyi eğitmeye eş değer. Ülkenin kalkınması açısından da kadınların çalışması çok önemli” dedi. Prof. Dr. Çelikel, şöyle devam etti:

“Her çocuğun, kişinin çağdaş bir eğitime ve insana yaraşır yaşam biçimine hakkı olduğu bilinciyle, uzun yıllardır toplum hizmeti veriyoruz. Her Kızımız Bir Yıldız projesi eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamayan kız çocuklarının eğitimi için geliştirilen çok anlamlı bir proje. Kız çocuklarının okullaşması çocuk yaştaki evliliklerin önlenmesinin tek yolu. Toplumun gelişmesinde kız çocuklarının ve kadınların eğitimi için verilen katkı çok değerli. Bir kızı eğitmek iki aileyi eğitmeye eş değer. Ülkenin kalkınması açısından da kadınların çalışması çok önemli.”

‘SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ’

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün ise, Mercedes’in 50’nci kuruluş yıldönümü olduğunu belirterek, ‘Her Kızımız Bir Yıldız‘ projesi 13’üncü yılını tamamladı. Projemize verdiğimiz destek her geçen yıl gelişerek daha uzun yıllar devam edecek” şeklinde konuştu. Öğrencilere seslenen Sülün, şunları söyledi:

“Sevgili kızlarımız, azminiz ve başarılarınızla gurur duyuyoruz. Gelecekte topluma önemli katkılarınız olacak, buna inanıyoruz. Sizlerin de kendinize güvenmenizi, zorluklarla mücadele etmenizi ve toplumda hak ettiğiniz yere gelebilmenizi diliyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak yetişmenizde az da olsa bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Bu vesileyle burada sizlerin huzurunda projeye olan katkılarından ötürü sayın Prof. Aysel Çelikel ve ekibine, bayilerimize ve Mercedes-Benz Türk ailesine tekrar teşekkür ediyorum. Yıldız Kızlarımız, hepinize gelecekte başarılar diliyorum.”

KIZLAR ANLATIYOR



Belinay Erguvan (öğrenci): “Şu an 12’nci sınıfa geçtim. Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyorum. 9’uncu sınıfta okul müdür yardımcımızın yönlendirmesiyle projeyle tanıştım. Projenin hem maddi katkısı var, hem de İstanbul’u geziyoruz, arkadaşlarla tanışıyoruz. Hedefim Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü. 6’ncı sınıftan beri hayalim. Kız çocuklarının yeterince değer görmediğini düşünüyorum. Birilerinin bunu görüp kız çocuklarını düşünmesi ve ihtiyacı olanlara yardımcı olması çok güzel.”



Merve Kula: “Projenin ilk yıldız kızlarındanım. Lisede okurken, 2004’te dahil oldum. Bana çok katkısı oldu, Mercedes’te çalışmak zor. İmalatta çalıştıktan sonraki hedefim memur olmaktı. Mavi yakaydım, beyaz yakaya geçtim. Bir hedefim daha var. Almanca kursuna başladım. Okumayan çok öğrencimiz bulunuyor. Projeyle bu konuda desteklerini hiç esirgemiyorlar.”

Yasemin Güngör: “Ben 2005’te projeye dahil oldum. 2003’te babamı kaybetmiştim. Bazı maddi sıkıntılar yaşadım. Lisede de böyle bir imkan gelince burs almaya başladım. Bu bana özgüven verdi. Arkamda insanların olduğunu, okumak istedikçe benimle birlikte olabilecek insanların olduğunu gördüm. Lise ve üniversite boyunca bu şekilde destek aldım. İlk stajımı Mercedes’te yaptım. Kadroya da ilk burada girdim. Benden sonraki arkadaşlara da cesaret vermesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de hala kız çocuklarının okumaması gerektiğini düşünen bir kesim var. Yeter ki istesinler, hiç kimse engel olamaz. Babası, annesi karşı çıkabilir ama hayal kurmak, onun peşinden koşmak çok önemli. Bu tarz şirketler öğrencilere destek veriyor. Ben de elimden geldiğince bu fikrin peşinden koşacağım.”