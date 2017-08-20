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    Bir gecede 17 aracı kundakladılar

    AA
    20 Ağustos 2017 - 11:12Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 11:12

    Fransa’nın Rennes kentinde 17 araç kundaklandı. Üç ayrı bölgedeki saldırılarda can kaybı veya yaralanan olmadı.

     

    RENNES Belediye Başkan Yardımcısı Hubert Chardonnet, kentin Blosne bölgesinde meydana gelen saldırılarda 17 aracın yakıldığını belirtti. Bu saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Chardonnet, olaya müdahale eden polis ve itfaiye yetkililerine teşekkürlerini sundu. 

    Polisin olaylarla ilgili araştırma yaptığını belirten Chardonnet, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve belediye polisinin de görev yapacağını bildirdi. Saldırılarda can kaybı veya yaralanan olmazken, kundaklanan araçları söndürmek için 30 itfaiyeci görev yaptı.

    Etiketler: Fransa , Rennes , kundaklama
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