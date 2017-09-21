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    Bir çağrı da derneklerden

    Ekrem SAĞIR / HANNOVER
    21.09.2017 - 10:21 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 10:21

    Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’nde faaliyetlerini sürdüren Türk derneklerinin temsilcileri, Türkiye kökenli seçmenlere ‘sandığa gidin’ çağrısı yaptı.

    AŞAĞI Saksonya Türk Toplumu bürosunda bir araya gelen dernek temsilcileri adına yapılan açıklamada şöyle denildi:
    “Biz Türk dernekleri olarak, aşırı sağcı partilerin meclise girmemelerini, giderek daha da etkisiz konuma gelebilmelerini ve demokrasinin güçlenmesini, ancak seçimlere yüksek bir katılımla sağlayabileceğimizin bilincindeyiz. Seçme hakkımızı sandığa gidip; yükselmekte olan ırkçı partilere oy vermeme yönünde kullanarak demokrasiye olan katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

    PARTİLERDEN TALEPLER
    Türk derneklerini açıklamasında partilere ve seçmenlere de çağrıda bulunuldu:
    “Siyasi partilere çağrımız;
    * Eşit hakların sağlandığı, ayrımcılığın, ırkçılığın olmadığı, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla herkese eşit işlediği bir Almanya için uğraş veriniz!
    * Başta eğitim olmak üzere, yaşamın her alanında fırsat eşitliğinin sağlandığı, çok kültürlülüğün kabul gördüğü bir Almanya için uğraş veriniz!
    * Almanya’da yaşayan herkesin yarınlarından, can ve mal güvenliğinden endişe duymadan yaşayacak bir Almanya için uğraş veriniz!”

    BARIŞ ORTAMI BOZULMASIN
    “Seçmenlere çağrımız;
    * Irkçı partilerin parlamentoya girmeleri durumunda var olan huzur ve barış ortamı bozulacaktır.
    * Yarınlarımızı zindana çevirecek, her günümüzü endişeyle geçireceğimiz bir Almanya’nın oluşmaması için sandığa gidip, ırkçı partilerin dışındaki partilere oyumuzu kullanmalıyız.”

    AÇIKLAMAYA DESTEK VREEN DERNEKLER
    Basın açıklamasına şu derneklerden temsilciler katıldı: Aşağı Saksonya Türk Toplumu, (TGN), Aşağı Saksonya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FöTEV Nds), Aşağı Saksonya Atatürkçü Düşünce Derneği (AS ADD), Aşağı Saksonya Türk Öğretmenler Birliği (ASTÖB), Avrupa Türk demokratlar Birliği Hannover (UETD), Karadeniz Kültür Derneği, Can Arkadaş, UMUT Hannover.

    Etiketler: ALMANYA , seçim , Aşağı Saksonya
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