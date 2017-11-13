BİLSEM öğrenci seçim süreci başladı | BİLSEM başvuru şartları neler?

Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğrenci aday gösterme süreci 13 Kasım Pazartesi günü başladı. Sınıf öğretmenleri 1, 2, 3 ve 4. sınıfa devam eden öğrencilerden; resim, müzik ve genel zihinsel alanda akranlarından ileri düzeyde farklı olduğunu düşündükleri öğrencileri BİLSEM için aday gösterip e-okul sistemi üzerinden gözlem formlarını Kasım 2017 tarihine kadar doldurabileceklerdir. 3. ve 4. sınıftan aday gösterilecek öğrencilerin gözlem formlarının sistem tarafından açılabilmesi için sınav ücretinin kılavuzda belirtilen bankalara TC Kimlik Numarası ile yatırılması gerekiyor. Peki BİLSEM öğrenci seçimi nasıl yapılıyor? BİLSEM başvuru şartları neler?



BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ



2018 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci başlayacaktır.

Sınıf öğretmeni tarafından aday gösterilen öğrencinin velisi; uygulama ücreti olarak KDV dâhil 50 TL’yi (elli Türk lirası) aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak 13 29 Kasım 2017 tarihleri arasında yatıracaklardır. Uygulama ücreti yatırıldıktan sonra gözlem formları sınıf öğretmeni tarafından e‐okul sistemi üzerinden doldurulacaktır.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla yatırılabilir.



Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ya da Halk Bankası ATM’lerinden, Vakıflar Bankası internet bankacılığı, Halkbank internet bankacılığı, Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden yatırabilir.



Vakıflar Bankası şubeleri üzerinden yatırılabilir. Ayrıca, tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapılabilir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler dikkatlice okunarak takip edilmelidir.)



BİLSEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



1. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılacaktır.

2. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve



3. sınıf seviyelerinde aşağıdaki sıra izlenerek yapılacaktır: a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması



3. Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması, hafta sonu beş oturum şeklinde yapılacak olup öğrenciler kendisine bildirilen tarih ve saatte ilgili oturuma katılacaktır.



4. Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.



5. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.