Son Dakika: 2015 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
22 Kasım 2015 Pazar günü yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçları açıklandı mı? ALES Güz Dönemi sınavlarının sonuçlarını nereden öğrenebilirim?
22 Kasım 2015 Pazar günü yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuçları için duyuru yaptı mı?
ALES GÜZ DÖNEMİ 2015 SINAVLARI AÇIKLANDI MI?
22 Kasım 2015 Pazar günü yapılan ALES sınavının sonuçları için ÖSYM tarafından bir duyuru yapılmamıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan sınavın sonuçları en az iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.
ALES Güz Dönemi sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.
ALES SINAVI NEDEN YAPILIR?
Yükseköğretim kurumlarında bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler ve öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur.
ALES SINAV SONUÇLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?
Adaylar ALES sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecekler. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.
SONUÇLARIN DOĞRULUĞU İÇİN “SONUÇ BELGESİ KONTROL SİSTEMİ”
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunuyor. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılıyor. Söz konusu işleme ÖSYM’nin internet sitesinde ki Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşabilirsiniz.
ALES SONUÇLARI İÇİN ÖSYM'DEN UYARI
ÖSYM'nin ALES sonuçlarına ilişkin daha önce yaptığı duyurular bu sene içinde geçerli olacak. ALES sonuçları yalnız internetten öğrenilebilecek. ÖSYM, ALES sonuçları için adaylara ayrıca bir sonuç belgesi göndermeyecek.
TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI
ÖSYM'nin 22 Kasım 2015 tarihinde yapılan 2015-ALES Sonbahar Dönemi Sınavının Temel Soru Kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sorulara erişebileceklerdir.
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