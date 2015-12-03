Son Dakika: 2015 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Bilgi
03.12.2015 - 15:48, Son Güncelleme:

Son Dakika: 2015 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Son Dakika: 2015 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

22 Kasım 2015 Pazar günü yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçları açıklandı mı? ALES Güz Dönemi sınavlarının sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

22 Kasım 2015 Pazar günü yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuçları için duyuru yaptı mı?

ALES GÜZ DÖNEMİ 2015 SINAVLARI AÇIKLANDI MI?

22 Kasım 2015 Pazar günü yapılan ALES sınavının sonuçları için ÖSYM tarafından bir duyuru yapılmamıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan sınavın sonuçları en az iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.
ALES Güz Dönemi sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Son Dakika: 2015 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak


ALES SINAVI NEDEN YAPILIR?

Yükseköğretim kurumlarında bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler ve öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur.

ALES SINAV SONUÇLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Adaylar ALES sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecekler. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

SONUÇLARIN DOĞRULUĞU İÇİN “SONUÇ BELGESİ KONTROL SİSTEMİ”
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunuyor. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılıyor. Söz konusu işleme ÖSYM’nin internet sitesinde ki Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşabilirsiniz.

Son Dakika: 2015 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak


ALES SONUÇLARI İÇİN ÖSYM'DEN UYARI
ÖSYM'nin ALES sonuçlarına ilişkin daha önce yaptığı duyurular bu sene içinde geçerli olacak. ALES sonuçları yalnız internetten öğrenilebilecek. ÖSYM, ALES sonuçları için adaylara ayrıca bir sonuç belgesi göndermeyecek.

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

ÖSYM'nin 22 Kasım 2015 tarihinde yapılan 2015-ALES Sonbahar Dönemi Sınavının Temel Soru Kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sorulara erişebileceklerdir.

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