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    Beslenme uzmanlarının sizden sakladığı sırlar..

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 11:50Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 11:50

    Fazla kilolarınızdan kurtulmak, diyet ile kendi vücut ve metabolizma ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilmiş bir program mı istiyorsunuz?Fazla kilolarınızdan kurtulmanın çözümü diyet ve beslenme uzmanına gidip kendi vücut ve metabolizma ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilmiş bir beslenme programına girmek olabilir. Ancak bu haberimizde sıralayacağımız şeyleri beslenme uzmanları bile size itiraf etmeyebilir.

    Diyetinizden besinleri çıkaracağınıza aslında eklemeniz gerek
    Kilo vermeye çalışan kişilerin çoğunda gerçekçi olmayan bir kiloya ulaşma hedefleri yattığını görüyoruz. Ancak kilonuzun artmasının yaşla da alakası var. Kadınların çoğu 20'li yaşlarının başında da 30'larında da aynı kiloda olmayı bekliyor. Ama aslında o normal düzende aldığınız kilolar kemik gücünün artması ve daha uzun bir yaşam için gerekli. O yüzden birkaç kilo aldınız diye sıkı diyetlere girmek yetersiz beslenmenize yol açıp metabolizmanıza zarar verebilir.

    Biraz kilo almanızda aslında hiçbir sakınca yok
    Kilo vermeye karar verenlerin çoğunda gerçekçi olmayan bir kiloya ulaşma hedefleri yattığını görüyoruz. Ancak kilonuzun artmasının yaşla da alakası var. Kadınların çoğu 20'li yaşlarının başında da 30'larında da aynı kiloda olmayı bekliyor. Ama aslında o normal düzende aldığınız kilolar kemik gücünün artması ve daha uzun bir yaşam için gerekli. O yüzden birkaç kilo aldınız diye sıkı diyetlere girmek yetersiz beslenmenize yol açıp metabolizmanıza zarar verebilir.
    Sürekli kendinize hayır demeniz gerekecek ve bu inanın hiç kolay olmayacak
    Diyetinize sadık kalmanın en önemli noktası sağlam bir iradeye sahip olmak. Kendinize yememeniz gerektiğini söyleyecek, buna kendinizi ikna edecek olan sizsiniz, diyetisyeniniz değil. Diyetteyseniz zihin oyunlarınına düşmemeniz ve kendinizi sürekli frenlemeniz gerekecek.

    Her şey kalori demek değil
    Kalori hesabı yapıp yiyeceklerin besin değerini hiç düşünmeden diyet yapan kişiler çok fazla. Aslında mesela fiber, protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin yiyecekleri yediğinizde aslında çok daha fazla kalori tüketiyorsunuz. Ama gün sonunda bunlar daha sağlıklı beslenmenize ve daha az yemenize neden oluyor. Yani tüm kaloriler birbirine eşit değil.

    Karbonhidratlar sizin düşmanınız değil
    Çoğu kişi kilo vermek için karbonhidratları tamamen hayatından çıkarması gerektiğine inanıyor. Ancak aslında günlük kalori ihtiyacımızın yarısını karbonhidratlardan almamızda bir sakınca yok. Yani eğer kilo vermek istiyor ve spor da yapıyorsanız kaslarınız ve beyin sağlığınız için karbonhidrat tüketmeniz yararınıza olacaktır.

    Gece tatlı krizlerinizi önlemek için sabah protein tüketin
    Akşam geç saatlerde gelen tatlı krizleri hepimizin kabusudur. Fakat sabah erken saatlerde aldığınız protein miktarını artırırsanız günün ilerleyen saatlerindeki tatlı krizlerinizi azaltabilirsiniz. Yani sabah kahvaltısında peynir, yumurta yemek hem kan şekerinizi dengelemeye hem de gün içindeki konsantrasyonu artırmaya yardımcı olur.

    Bir besinin sağlıklı olması onu sonsuz tüketmenizi gerektirmez
    İnsanlar diyetteyken sağlıklı olan her şeyi istedikleri kadar yiyip kilo almayacaklarını sanıyor. Ancak sağlıklı ve besin değeri yüksek olsalar da porsiyonlarınızı abartmamanız lazım herşeyin fazlasının zararı olduğu gibi bunlarında zararı var. Sonra neden o kadar diyet yaptım da zayıflayamadım demeyin bu uyarıyı gözden kaçırmamanızı tavsiye ederiz...

    Basküldeki sayı size her şeyin cevabını vermez
    Zayıflama çabalarınızın nasıl gittiğini anlamak için günde 3 öğün tartıldığınızı biliyoruz... Ancak baskülün gösterdiği sayı size sağlık durumunuz, kemik ve kas yoğunluğunuz hakkında hiçbir bilgi vermez. Dolayısıyla orada gördüğünüz kilo aslında diyetinizin gidişatı hakkında her şeyi söylemiyor bunuda unutmayalım...

    Yiyecekleri tamamen hayatınızdan çıkaracağınıza sağlıklı alternatifleriyle değiştirin
    Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besin değerlerinden vazgeçmek size uzun vadede zarar verebilir. Onları tamamen hayatınızdan çıkarmak yerine daha sağlıklı alternatifleriyle değiştirmenizi öneriyoruz. Mesela margarin kullanma gibi bir alışkanlığınız varsa bundan sonra tereyağı kullanmaya dikkat edebilirsiniz.

    Açlık hissetmeniz aç olduğunuz anlamına gelmez
    Her zamanki beslenme düzeninizden farklı bir diyet programına girdiğinizde en başlarda açlık hissetmeniz ve yemek krizlerine girmeniz gayet normal. Fakat bu yetersiz besleniyorsunuz demek değil. Bu aslında bedeninizin doğru beslenmeye alışma evresidir. Kan şekeriniz düzene girdiği takdirde o ani acıkma hisleriniz ve yemek krizleriniz de son bulur.

    Yemek yerken elektronik cihazlarınızı yanınıza almayın
    Aslında size kilo aldıran o elinizden düşürmediğiniz telefonunuz olabilir. Çoğu insan yemek yerken telefonlarıyla ilgilendiğinden ne kadar yediğinin farkına varamamakta. Bu yüzden telefon, tablet gibi elektronik cihazlarınızı yemek masasına getirmemeniz sizin yararınıza olacaktır.

    Evde daha fazla mutfağa girin, kendi yemeğinizi kendiniz yapın
    Mutfakta çok fazla zaman geçirmeyen biri olsanız dahi eğer diyetinizi sağlıklı bir şekilde devam ettirmek istiyorsanız kendi yemeğinizi kendiniz pişirin ve bunu yaparken de keyif alın. Böylelikle dışarıda yemek yerken müdahale edemediğiniz şeyleri kendinize göre ayarlayabilir ve kendi menünüzü kendiniz oluşturabilirsiniz...

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , beslenme , diyet , zayıflama , mutfak , tartı , fazla kilo
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