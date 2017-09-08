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    Benim oğlum da tecil mağduru oldu

    Ali VARLI
    08.09.2017 - 09:47 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 09:47

    Alman İkinci Bundesliga kulüplerinden Düsseldorf’un ikinci takımının Teknik Direktörü Taşkın Aksoy, oğlunun da dört aydır askerliğini tecil ettiremediğini söyledi.

    TÜRKİYE’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu’nun oğlundan da ‘doğuştan Alman vatandaşı olduğuna dair belge istediğini’ belirten Aksoy, şöyle dedi:

    “Oğlumun askerlik tecil işlemleri için başkonsolosluğa başvurduk. Oğlum benden dolayı doğuştan Alman vatandaşlığını aldı. Annesi Türk vatandaşı olduğu için de çifte uyruklu. Düsseldorf Başkonsolosluğu, mayıs ayında yaptığımız başvuru sırasında bizden, ne zaman Alman vatandaşı olduğunu gösterir belge istedi. Bu belgeyi Berlin’den alamadık. Bu yüzden Haziran ayında Türkiye’ye gittiğimizde oğlumun uçak biletini iptal ettik. Parasını da geri alamadık.”
    Taşkın Aksoy, Düsseldorf Başkonsolosluğu’nda tecil işlemlerini yapamamaları halinde adresi Berlin’e taşıyıp oradaki konsoloslukta halledeceklerini söyledi.

    Etiketler: ALMANYA , askerlik tecil , TÜRKLER , Düsseldorf , Taşkın Aksoy
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