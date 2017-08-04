‘Beni Kraliçe ile aynı yere gömmeyin’

DANİMARKA Kraliçesi Margrethe ile 50 yıldır evli olan Prens Henrik, kendisine ‘Prens’ yerine ‘Kral’ unvanı verilmemesinden dolayı duyduğu memnuniyetsizliğini uzun yıllardı çeşitli vesilelerle dile getiriyordu.

Danimarka Kraliyet Sarayı İletişim Şefi Lene Balleby, “Prensin Danimarka Monarşisi içindeki rolü ve unvanından hoşnut olmadığı bir sır değil. Prensin öldükten sonra eşi Kraliçe’nin yanına gömülmek istememe kararı, arzu ettiği rol ve unvana sahip olmamasından kaynaklanan, eşi ile eşit muamele görmemesinin doğal bir sonucu” diye konuştu.

Danimarka Kraliçesi 77 yaşındaki Margrethe’in, eşi Prens Henrik’in kararını anlayışla karşıladığı belirtildi.

Fransa’nın güneybatısındaki Bordeaux dışında Talence’de 1934 yılında, Henri-Marie-Jean Andre de Laborde de Monpezat adıyla dünyaya gelen Prens Henrik, 10 Haziran 1967’de o zaman Danimarka tahtının varisi olan Prenses Margrethe ile evliliğinin ardından ismini resmen Henrik olarak değiştirmişti.