Belçika’yı karıştıran polemik

Belçika kamu yayın organı RTBF çatısı altındaki Vivacite’de dinlenme oranı yüksek olan bir program sunan Benjamin Marechal, eski bir porno yıldızı olan Brigitte Lahaie’nin Fransız televizyon kanalı BFMTV’de, kadınların tecavüze uğrarken orgazm olabileceğine yönelik ifadelerini dinleyicilerin yorumlamasını istedi. Lahaie, geçen hafta Fransız Le Monde Gazetesi’nde yer alan ve ‘erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olması gerektiğini’ savunan mektupta imzası bulunan 100 kişiden biriydi.

Aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda dinleyici programa tepki gösterince Marechal kendisini, “Tecavüz bir suçtur. Halka bunu Brigitte Lehaie’ye söyleyerek cevap verme olanağı tanımak ise değil” ifadeleriyle savundu. Belçika’da yayınları denetlemekle görevli kurum olan CSA’ya programla ilgili çok sayıda şikayet iletildi.

Benjamin Maréchal

Marechal daha önce de farklı bir konunun işlendiği programında, 12 yaşında bir izcinin otomobil çarpması sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından dinleyicilerin, ‘bir izci grubunun yanında 60-70 km hızla araç sürmenin her zaman bir risk oluşturup oluşturmadığını’ yorumlamalarını istemişti.

Marechal, yaptığı açıklamada programı durdurma ve günlük şovun sıkıntılarından kurtulma kararı aldığını açıklayarak, “Bu sabah hiçbir zaman olmadığım kadar mutluyum” ifadelerini kullandı. Marechal’in tecavüzle ilgili ifadeler nedeniyle herhangi bir özür açıklaması yapmaması ise dikkat çekti.