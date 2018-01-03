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    Bel fıtığına rot balans ayarına gerçek ayar Sağlık Bakanlığı'ndan geldi

    DHA
    03.01.2018 - 17:20 | Son Güncelleme:

    Antalya'da rot balans ustası İbrahim Tetik’in bel ve sırt ağrısı olanlara iş yerinde kendi yaptığı bir düzenekte tedavi uyguladığı haberi üzerine Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince iş yerinde 'olağanüstü' denetim yapıldı.

    Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Oto tamircisi İbrahim Tetik'in bel ve sırt ağrısı olan insanlara kendi yaptığı bir düzenekte tedavi yaptığı haberi üzerine müdürlüğümüz denetim ekiplerince işyerinde olağanüstü denetim yapılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından yasal işlem başlatılmak üzere çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımız böyle yanlış ve bilinçsiz uygulamalara itimat etmemeli. Bu uygulamaların geriye dönüşü olmayan ciddi hasarlara yol açabileceği unutulmamalı. Tedavi planı ve uygulaması bu konuda eğitim almış kişilerce yapılmalıdır" denildi.

    Bel fıtığına rot balans ayarına gerçek ayar Sağlık Bakanlığından geldi

     

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    Etiketler: rot balans , bel fıtığı , Sağlık Bakanlığı
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