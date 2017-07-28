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    Bazıları bozmak için çaba harcıyor

    Latif SANSÜR / KUŞADASI, DHA
    28 Temmuz 2017 - 10:56Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 10:56

    Kuşadası’nda tatile giden Almanya’nın Strausberg kenti valisi Lutz Amsel, iki ülke arasındaki ilişkilerinin bozulması için çaba sarf edenlerin bulunduğunu söyledi.

    VALİ Lutz Amsel, Kuşadası ve Efes Antik Kenti’ni gezdi. Türkiye Almanya işbirliğinin hiçbir şekilde zedelenmemesi gerektiğini söyleyen Lutz Amsel, her iki ülkede de dostluğu yıkmak isteyenler olduğunu savundu ve şöyle dedi:
    “Türkiye ile Almanya’nın işbirliğinin hiçbir şekilde zedelenmesini istemiyorum. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gelmemiz lazım. Ben şahsım olarak yüzlerce yıl süren Türk-Alman dostluğunun devam etmesini, Almanların buraya yeniden gelmesini istiyorum. Karşılıklı ceza verilmesinden hiç hoşlanmıyorum, çünkü hep yanlış kişileri etkiliyor. Örneğin Türkiye’deki otellerin ve restoranların ne suçu var ki bu durumun altında eziliyorlar. Beni sinirlendiren her iki tarafta da bunca yıllık dostluğu yıkmak isteyenlerin olmasıdır. Ben de küçük bir katkı sağlamak için döndüğümde burada yaşadığım tüm güzellikleri ve güzel anları çevremle paylaşacağım.”

    Etiketler: Lutz Amsel , ALMANYA , Kuşadası
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