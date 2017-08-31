Bayram namazı saat kaçta? - İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı verdi. Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkiye'nin dört bir yanında cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazı, saatleri ile merak edildi. Peki, Türkiye genelinde milyonlarca kişinin merakla araştırdığı bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, il merkezlerinin Kurban Bayramı namaz vakitleri

Bayram namazı saat kaçta kılınacak konusu, Kurban Bayramı'nın ilk günü dini vecibelerini yerine getirmek isteyen birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bayram namazı saatleri bilgisini edinerek Kurban Bayramı'nın birinci gününde nasıl bir program çizeceğine karar verecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il ve ilçe merkezleri için yayımladığı bayram namazı saatleri bilgisini sorguluyor.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

01 Adana Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:48:00

02 Adıyaman Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:36:00

03 Afyon Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:06:00

04 Ağrı Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:16:00

05 Amasya Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:44:00

06 Ankara Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:56:00

07 Antalya Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00

08 Artvin Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:20:00

09 Aydın Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:17:00

10 Balıkesir Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:16:00

11 Bilecik Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00

12 Bingöl Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:26:00

13 Bitlis Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:20:00

14 Bolu Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:01:00

15 Burdur Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:08:00

16 Bursa Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:11:00

17 Çanakkale Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:22:00

18 Çankırı Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:53:00

19 Çorum Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:47:00

20 Denizli Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:13:00

21 Diyarbakır Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:28:00

22 Edirne Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:20:00

23 Elazığ Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:31:00

24 Erzincan Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:30:00

25 Erzurum Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:22:00

26 Eskişehir Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:06:00

27 Gaziantep Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:40:00

28 Giresun Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:33:00

29 Gümüşhane Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:29:00

30 Hakkari Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:14:00

31 Hatay Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:45:00

32 Isparta Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00

33 Mersin Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:51:00

34 İstanbul Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:11:00

35 İzmir Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:20:00

36 Kars Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:15:00

37 Kastamonu Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:52:00

38 Kayseri Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:46:00

39 Kırklareli Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:18:00

40 Kırşehir Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:51:00

41 Kocaeli Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:07:00

42 Konya Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:59:00

43 Kütahya Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:08:00

44 Malatya Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:35:00

45 Manisa Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:19:00

46 K.Maraş Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00

47 Mardin Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:26:00

48 Muğla Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:16:00

49 Muş Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:22:00

50 Nevşehir Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:49:00

51 Niğde Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:50:00

52 Ordu Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:35:00

53 Rize Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:25:00

54 Sakarya Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:05:00

55 Samsun Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00

56 Siirt Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:21:00

57 Sinop Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:46:00

58 Sivas Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:40:00

59 Tekirdağ Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:17:00

60 Tokat Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00

61 Trabzon Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:28:00

62 Tunceli Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:30:00

63 Şanlıurfa Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:34:00

64 Uşak Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:11:00

65 Van Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:11:00

66 Yozgat Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:48:00

67 Zonguldak Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:59:00

68 Aksaray Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:52:00

69 Bayburt Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:26:00

70 Karaman Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:56:00

71 Kırıkkale Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:54:00

72 Batman Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:24:00

73 Şırnak Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:19:00

74 Bartın Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:57:00

75 Ardahan Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:16:00

76 Iğdır Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:11:00

77 Yalova Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:10:00

78 Karabük Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:56:00

79 Kilis Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:41:00

80 Osmaniye Kurban Bayramı Namaz Saati : 06:44:00

81 Düzce Kurban Bayramı Namaz Saati : 07:02:00

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1) Cemaat düzgün sıralar hâlinde imamın arkasında yer alır ve 'Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama' diye niyet eder.



2) İmam 'Allahü Ekber' deyip ellerini yukarıya kaldırınca¸ cemaat de imamın peşinden 'Allahü Ekber' diyerek ellerini yukarıya kaldırıp bağlar.



3) Hem imam¸ hem de cemaat gizlice 'Sübhâneke'yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:



Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle¸ cemaat da onun peşinden gizlice 'Allahü Ekber' diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.



İkinci Tekbir: İkinci defa 'Allahü Ekber' denilerek eller yukarıya kadırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.



Üçüncü Tekbir: Sonra yine 'Allahü Ekber' denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.



4) Bundan sonra imam¸ gizlice 'Eûzü-Besmele'¸ açıktan Fatiha ve bir sûre okur. (Cemaat bir şey okumaz¸ imamı dinler.)



5) Rükû ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.



İkinci Rek'at:



6) İmam gizlice Besmele¸ açıktan da Fatiha ve bir sûre okur. Sûre bitince imam yüksek sesle¸ cemaat da içinden (birinci rek'atta olduğu gibi) üç kere daha tekbir alır¸ üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan¸ dördüncü tekbir ile rükûa varılır sonra da secdeler yapılarak oturulur.



7) Oturuşta¸ imam ve cemaat¸ 'Ettehiyyatü¸ Allâhümme salli¸ Allâhümme bârik ve Rabbenâ âtina...' duasını okuyarak önce sağa¸ sonra sola selâm verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur.