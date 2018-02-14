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    'Bayrağın rengi siyah olsun' diye dilekçe verdi! Bu yanıtı aldı

    UMUT ERDEM/ANKARA
    14.02.2018 - 14:30 | Son Güncelleme:

    Pes dedirten olay! Almanya'da yaşayan Cumali Mol adlı vatandaş, al bayrağın düşmana korku vermediğini savundu. TBMM Dilekçe Komisyonu’na “Türk bayrağının renginin siyah" olarak değiştirilmesi için başvurdu. Meclis, Türk bayrağının renginin beyaz ay-yıldızlı al bayrak olduğunu belirterek, değiştirilemeyeceği yanıtını verdi. 

    TBMM Dilekçe Komisyonu'na verdiği dilekçeye besmele ile başlayan Mol, al bayrağın uzun zamandır düşmana korku vermediğini öne sürüp siyahla değiştirilmesini istedi. Mol’un dilekçesini işleme alan komisyon şu yanıtı verdi:

    TEKLİF EDİLEMEZ

    “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti hükümlerinin düzenlendiği III’üncü maddesi ‘Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay-yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır’ hükümlerini havi olup, değiştirilemeyecek hükümlerin düzenlendiği IV’üncü maddesi ise ‘Anayasa'nın 1’inci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2’nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez’ şeklinde düzenlenmiştir. Bu hükümler çerçevesinde dilekçe hakkında komisyonumuzca yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.”

     

     

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    Etiketler: Bayrak , Meclis , Almanya , son dakika
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