MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Baydemir'den Sarıyıldız ve Hezer tepkisi: Seçimle gelen seçimle gider

    Baydemir'den Sarıyıldız ve Hezer tepkisi: Seçimle gelen seçimle gider

    AA, DHA
    28 Temmuz 2017 - 14:43Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 14:44

    HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, "HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin "devamsızlık" nedeniyle düşürülmesine ilişkin, "Seçimle gelen, ancak ve ancak seçimle gider. Bu demokrasinin olmazsa olmaz değeri ve ilkesidir. Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız'ın vekilliklerinin düşürülmesi birer darbedir." dedi.

    Merkez Kayapınar ilçesindeki Ekin Parkı'nda HDP'li milletvekilleri ile açıklama yapan Baydemir, vicdan ve adalet nöbetinin bütün vicdanlara çağrı, adalet arayanlara da destek olduğunu savundu.

    Baydemir, yargının bağımsız olmadığını ileri sürerek, "Yargı neden iktidarın baskısı altında sorusuna vereceğimiz en büyük ispat Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ile ilgili tutuklandığından bu yana duruşması yapılmadı. Mahkemelere neredeyse 60 kez SEGBİS sistemiyle beyanlarda bulundu. Ama tutuklanmasına vesile olan dosyada henüz duruşma yapılmadı. Niçin? Çünkü Demirtaş mahkemede bu sistemi, faşizmi, yalanı yargılayacak." ifadelerini kullandı.

    HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin "devamsızlık" nedeniyle TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda düşürülmesine değinen Baydemir, şunları kaydetti:

    Baydemirden Sarıyıldız ve Hezer tepkisi: Seçimle gelen seçimle gider

    "Milletvekillerimizin düşürülmesini, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını devamsızlığa bağlıyorlar. Bir şehrin seçilmişleri o şehrin hizmetkarlarıdır. Aynı zamanda seçimle gelen, ancak ve ancak seçimle gider. Bu demokrasinin olmazsa olmaz değeri ve ilkesidir. Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız'ın vekilliklerinin düşürülmesi birer darbedir."

    Baydemir, parlamentoda konuşmanın ve muhalefet etmenin dahi yasaklandığı bir rejim inşa edildiğini iddia ederek, yalnız olmadıklarına inandıklarını aktardı.

    "Tecrit ve izolasyon altındayız. Kurumların bize ziyaretine dahi izin verilmiyor. Ziyaretlerde dahi seçici davranılıyor." diyen Baydemir, konuşmasının sonunda Kürtçe olarak, muhalefetin sesinin parlamentoda çıkmasının istenmediğini öne sürdü.

    Açıklamanın ardından CHP İl Başkanı Mehmet Sayın ve beraberindeki partililer Baydemir ile parkta bulunan HDP'li milletvekillerini ziyaret ederek, çiçek verdi.

    Baydemir de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gösterdikleri destek ve dayanışmadan dolayı Sayın'a teşekkür etti.

    Etiketler: baydemir , osman baydemir , milletvekilliğinin düşürülmesi , hdp eylem
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri