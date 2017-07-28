Baydemir'den Sarıyıldız ve Hezer tepkisi: Seçimle gelen seçimle gider

Merkez Kayapınar ilçesindeki Ekin Parkı'nda HDP'li milletvekilleri ile açıklama yapan Baydemir, vicdan ve adalet nöbetinin bütün vicdanlara çağrı, adalet arayanlara da destek olduğunu savundu.

Baydemir, yargının bağımsız olmadığını ileri sürerek, "Yargı neden iktidarın baskısı altında sorusuna vereceğimiz en büyük ispat Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ile ilgili tutuklandığından bu yana duruşması yapılmadı. Mahkemelere neredeyse 60 kez SEGBİS sistemiyle beyanlarda bulundu. Ama tutuklanmasına vesile olan dosyada henüz duruşma yapılmadı. Niçin? Çünkü Demirtaş mahkemede bu sistemi, faşizmi, yalanı yargılayacak." ifadelerini kullandı.

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin "devamsızlık" nedeniyle TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda düşürülmesine değinen Baydemir, şunları kaydetti:

"Milletvekillerimizin düşürülmesini, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını devamsızlığa bağlıyorlar. Bir şehrin seçilmişleri o şehrin hizmetkarlarıdır. Aynı zamanda seçimle gelen, ancak ve ancak seçimle gider. Bu demokrasinin olmazsa olmaz değeri ve ilkesidir. Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız'ın vekilliklerinin düşürülmesi birer darbedir."

Baydemir, parlamentoda konuşmanın ve muhalefet etmenin dahi yasaklandığı bir rejim inşa edildiğini iddia ederek, yalnız olmadıklarına inandıklarını aktardı.

"Tecrit ve izolasyon altındayız. Kurumların bize ziyaretine dahi izin verilmiyor. Ziyaretlerde dahi seçici davranılıyor." diyen Baydemir, konuşmasının sonunda Kürtçe olarak, muhalefetin sesinin parlamentoda çıkmasının istenmediğini öne sürdü.

Açıklamanın ardından CHP İl Başkanı Mehmet Sayın ve beraberindeki partililer Baydemir ile parkta bulunan HDP'li milletvekillerini ziyaret ederek, çiçek verdi.

Baydemir de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gösterdikleri destek ve dayanışmadan dolayı Sayın'a teşekkür etti.



