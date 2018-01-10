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Başkonsolos Karartı, Türk standlarını ziyaret etti

AA
10.01.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Türkiye’nin Stuttgart Ticaret ve Ekonomi Ataşesi Mehmet Ali Çolakoğlu, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Heimtekstil Fuarı’na katılan Türk firmalarını ziyaret etti.

TÜRK firmalarının fuara ilgisinin yüksek olduğunu ve katılımcı sayısının da geçen yıla göre artış gösterdiğini belirten Karartı, özellikle Bursa ve Denizli’den gelen firmaların ağırlıkta olduğunu söyledi. Karartı, “Hem Bursa hem de Denizli tekstil alanında Türkiye’de önde gelen illerimizden” dedi.
Türkiye’nin tekstil sektöründe kendini günün koşullarına ve çağın teknolojisine uyarlayabildiğini ifade eden Karartı, şunları söyledi:

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FUARLAR ÖNEMLİ BİR FIRSAT
“Türkiye, tekstil alanında zaten başarılı faaliyetlere imza atabilmiş bir ülke. Firmalarımızın Heimtekstil Fuarı’nda hem tasarım hem de ileri üretim teknolojisi bakımından geldikleri noktayı görme imkanı buldum. Türk firmalarının katılım grafiği artarak devam ediyor. Çünkü bu tür fuarlara katılım demek, Türkiye’nin ekonomisinin yurt dışında uluslararası alanda entegre olmasının daha da güçlendiği anlamına geliyor. Bu bağlantıların artarak sürdürülmesi yeni iş birliklerinin kapısının aralanması için bu tür fuarlar önemli bir fırsat.”

Başkonsolos Karartı, Türk standlarını ziyaret etti


Başkonsolos Karartı, Türk standlarını ziyaret etti


Başkonsolos Karartı, Türk standlarını ziyaret etti

Başkonsolos Karartı, Türk standlarını ziyaret etti


Başkonsolos Karartı, Türk standlarını ziyaret etti

Etiketler: ALMANYA , Heimtekstil 2018 , Burak Karartı
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