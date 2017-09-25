Taşeron işçilere kadro için Başbakan Yıldırım'dan yeni açıklama!

Başbakan Binali Yıldırım, Televizyon kanalları tarafından ortak gerçekleştirilen programda gündeme dair soruları yanıtladı. Taşeron işçilerin merakla beklediği kadro konusunda açıklamalarda bulunan Yıldırım, asgari ücret konusundaki beklentilere dair yapılan çalışmanın detaylarını da anlattı. İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın iki önemli konu hakkında yaptığı o açıklama

Taşeronlarla ilgili konuyu en geç bu yılın sonunda bir karara bağlamış olacağız. Taşeron statüsünde çalışan vatandaşlarımız endişe etmesin. Onların çalışmasını teminat altına alacak ve sürekliliğini sağlayacak bir model üzerinde çalışmaları büyük ölçüde bakanlıklarımız çalıştılar. Devletle bağları kurulacak bir şekilde çalışmalarına devam edecekler.

Orta vadeli program. 2018-2020. Bunu bakan arkadaşlarımız bugün yarın açıklayacak. 2017,2017,2019 büyüme hedefimiz yüzde 5.5. İşsizlik oranı bu yıl için 10.8 gibi görüyoruz. 2018'de 10.5. Enflasyon, 2017'de 9.5.

Tasarruf birinci ama bizden de başlayacağız. Lüzumsuz harcamalarda tasarruf. Üretime katkı sağlayacak. İhtiyaçları önceliklere göre sıralayıp ona göre yapacağız. Taşeronlarla ilgili konuyu en geç bu yılın sonunda bir karar bağlamış olacağız.

ASGARİ ÜCRET HAKKINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMA

Meclis açılırsa 130 maddelik bir tasarı gönderiyoruz. Orada çok güzel şeyler var vatandaşlarımız ve ülkemiz için. Altın tahvili çıkarılıyor. Kira sertifikası çıkarılıyor. Kitle fonlaması devreye girecek. Artık sadece bankalar teminat mektubu vermeyecek, sigorta kuruluşları da verebilecek. Zorunlu deprem sigortasını yaygınlaştırıyoruz. Taşeron işçilerin sorunlarını çözüyoruz. Asgari ücretin vergi dilimi değişmesinden kayıplar vardı, onu ortadan kaldıracak ve değişmeyecek şekilde düzenlemeler yapıyoruz. Bunun farkını biz bütçeden karşılayacağız. Kimse asgari ücretin altında ücret almayacak.

Bir düzenleme, bazı belediyeler emlak vergi değerlerini astronomik artırdılar. Yüzde 3 bin, böyle bir şey yok ki memlekette ya. Bu vatandaşa zulümdür. Öyle kafasına göre bir arttırma olur mu ya. Kızıyor adama bu sokak bana az oy verdi, bas vergiyi. Yüzde 50’yi geçemeyecek. Turizm bölgelerinde bunlar hep devletten 49 yıllığına tahsisli veya kiralık. Bunları tekrar uzatıyoruz sürelerini. Yeniliyoruz anlaşmalarını, bir 49 yıl daha vereceğiz. Hem kaynak oluşacak, süreleri yaklaştıkça yatırım yapmıyorlar. Bu şekilde güzel düzenlemeler var.