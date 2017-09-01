Barzani: Referandumdan ‘hayır’ çıkarsa bırakırım

Barzani, referandumda yüksek bir ‘evet’ oyu çıkmasını beklediğini de sözlerine ekledi. Suudi gazetesi Şark Al Avsat’a röportaj veren Barzani, “Halkıma karşı görevimi yerine getirdiğimde insanlar bağımsızlığı reddederse kararlarına saygı duyarım ve kendi özel hayatıma dönerim” ifadelerini kullandı. IKBY lideri, “İnsanlar ‘hayır’ derse benim görevimde kalmam için bir sebep kalmaz” diye ekledi. Mesud Barzani “Daha iyi bir alternatif olmadığı taktirde referandumun belirlenen tarihte yapılması gerekir” dedi. Kürt lider, “Farklı taraflardan oylamanın zamanlamasının uygun olmadığını, 6 ay ya da 1 yıl ertelenmesi gerektiğini duyduk. Böyle bir şey Irak hükümetinden, Irak parlamentosundan, ABD’den, uluslararası koalisyondan, AB’den ve BM’den garanti gerektirir” dedi.