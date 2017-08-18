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    Bartels: Sorumlular neden sessiz kaldı?

    AA
    18 Ağustos 2017 - 10:09Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 10:09

    Almanya’da Tübingen Savcılığı, Federal Ordu bünyesindeki Özel Kuvvetler (KSK) askerlerinin bir eğlencede Nazi selamı verdikleri ve aşırı sağcı müzik dinledikleri iddiaları üzerine inceleme başlattı.

    ARD özel haber birimi bir haberinde, 27 Nisan’da bir bölük komutanı için düzenlenen veda partisinde askerlerin Nazi selamı verdiği, kesik domuz kafasını duvara fırlatma oyunu oynadığı ve aşırı sağcı müzikler dinlediğini öne sürdü. Söz konusu iddiaların ardından hem Tübingen Savcılığı hem de silahlı kuvvetler inceleme başlattı. 

    Alman Parlamentosunun Federal Ordu Sorumlusu Hans-Peter Bartels, “Eğer böyle bir şey varsa bu gerçekten KSK için bir problem” dedi.

    ‘ASKERLER DEMOKRASİYİ KORUMALIDIR’
    Bartels ayrıca, ordu yetkililerinin bu iddiaları haber almasına karşın savcılığa soruşturma talebinde bulunmamasının ve Tübingen Savcılığının soruşturmasından sonra bir şeyler yapmasının ise akıllarda soru işareti bıraktığını vurguladı.
    Askerlere bir şeyleri gizlememeleri tavsiyesinde bulunan Bartels, “Yanlış anlaşılan arkadaş her şeyi daha da kötü eder. Askerler demokrasiyi korumalıdır aksine onu aşağılamamalıdır” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: ALMANYA , Hans-Peter Bartels , Asker
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