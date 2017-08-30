Barış için Münih’ten İstanbul’a yürüdü

“MAALESEF projeler nitelikli değil, nicelikte ölçülüyor. 2000 kilometre yol yürüyerek ‘Sapiens Dönüyor’ adlı projenin içeriğini, alt yapısını iyi besleyerek, arkasında yaklaşık iki ay kalarak kişisel bir başarı sergilediğimi düşünüyorum. Ama gönül isterdi ki ‘Sapiens Dönüyor’ projesi çıkış noktası olan toplumsal bir uzlaşı, kavgasız bir toplum ve barış amacına ulaşsın. Toplumda küçük de olsa bir farkındalık yarattığımda proje başarıya ulaşmış demektir benim için. Her şeye rağmen proje, bende ciddi manada bir kişisel gelişim sağladı.”

Kubilay Bozkurt yürüyüşünü İstanbul da bitirecek. ‘Sapiens Dönüyor‘ adıyla bir internet sitesi açan Bozkurt, yürüyüşle ilgili ayrıntıları burada paylaşıyor.