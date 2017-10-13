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    Barda şişe patlatıp onu bu hale getiren barmene soruşturma

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 06:42 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kadıköy'de bir gece kulübünde içki şişesinin patlaması sonucu Nagihan Örküş'ün gözünde görme kaybı oluşmasına neden olan barmenlere soruşturma açıldı.

     

    Sabah Gazetesi'nden Ümit Uzun'un haberine göre, bir şirkette yönetici asistanlığı yapan Örküş, 9 ay önce arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy'de bir gece kulübüne gitti. Örküş barın önünde beklediği sırada barmenin getirdiği şişelerden biri şiddetli şekilde patladı.

    YÜZDE 50 GÖRME KAYBI

    Gözünden yaralanan Örküş'ün retinası yırtıldı. Üç ameliyata rağmen Örküş'ün sol gözünde yüzde 50 görme kaybı oluştu.

    İşten de çıkarılan Örküş savcılığa başvurarak gerekli tedbirleri almadan servis yaptıkları gerekçesiyle barmenlerden şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine gece kulübünün yetkilileri ve kazaya neden olan barmenler hakkında "Taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlattı.

    Etiketler: Nagihan Örküş , barmen , bar
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