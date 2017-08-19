Barcelona için Almanya da yasta

BARCELONA'yı kana bulayan terör saldırısında 13 Alman vatandaşı da yaralandı. Üç Alman vatandaşının öldüğü haberlerini Dışişleri Bakanlığı doğrulamadı. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü saldırıda 13 Almanın yaralandığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Başbakan Merkel, terör saldırısını kınadı ve İspanya'ya teröre karşı “Yanınızdayız, beraberiz” dedi. Merkel, “Biz kendi tarzımızda yaşamak, kin ve teröre karşı değerlerimizi savunmak için beraberiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier de, saldırıyı kınadı.

SİYASİ PARTİLER, İSPANYA’NIN ACISINI PAYLAŞIYOR

Almanya'da terör saldırısı nedeniyle seçim kampanyalarında bazı sınırlamalara gidildi. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Merkel ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Schulz, seçim kampanyasında müzik çalmama kararı aldı.

CSU lideri Seehofer ise seçim kampanyasında bir dakikalık saygı duruşunda bulunacaklarını açıkladı. Sol Parti ve Yeşiller de terörü kınayan açıklamalar yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de dayanışma için Barcelona’ya gidecek.