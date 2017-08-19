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    Barcelona için Almanya da yasta

    BERLİN
    19 Ağustos 2017 - 10:18Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 10:18

    Barcelona'daki kanlı terör saldırısı Almanya'yı da yasa boğdu. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel, saldırıyı sert bir dille kınadı.

    BARCELONA'yı kana bulayan terör saldırısında 13 Alman vatandaşı da yaralandı. Üç Alman vatandaşının öldüğü haberlerini Dışişleri Bakanlığı doğrulamadı. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü saldırıda 13 Almanın yaralandığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı. 

    Başbakan Merkel, terör saldırısını kınadı ve İspanya'ya teröre karşı “Yanınızdayız, beraberiz” dedi. Merkel, “Biz kendi tarzımızda yaşamak, kin ve teröre karşı değerlerimizi savunmak için beraberiz” dedi.
    Cumhurbaşkanı Steinmeier de, saldırıyı kınadı.

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    Almanya'da terör saldırısı nedeniyle seçim kampanyalarında bazı sınırlamalara gidildi. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Merkel ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Schulz, seçim kampanyasında müzik çalmama kararı aldı.
    CSU lideri Seehofer ise seçim kampanyasında bir dakikalık saygı duruşunda bulunacaklarını açıkladı. Sol Parti ve Yeşiller de terörü kınayan açıklamalar yaptı.
    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de dayanışma için Barcelona’ya gidecek.

    Etiketler: Angela Merkel , Martin Schulz , Barcelona
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