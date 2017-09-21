Bakan Yılmaz: "Bakanlık bütçesinin önemli kısmını mesleki eğitime ayırıyoruz"

Sakarya'da Çıraklık Arama Konferansı Sonuç Bildirgesi Programı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Programa Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Recep Uncuoğlu AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Sakarya Milli Eğim Müdürü Pervin Töre, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

"Bakanlık bütçesinin önemli kısmını mesleki eğitime ayırıyoruz"

Ahilik haftasını kutlayarak konuşmasına başlayan Bakan İsmet Yılmaz, "Esnaf ve sanatkarlar yani orta direk ne kadar sağlam durursa, toplum olarak bizde o kadar sağlam oluruz. Ustadan çırağa bilgi aktarımı meslek eğitiminin en önemli parçasıdır. Meslek eğitimi tecrübe ister. Eğitim sadece dört duvar arasına verilmez. Bakanlığımızın bütçesinin çok önemli bir kısmını mesleki eğitime ayırıyoruz. Bizim bu yıl mesleki eğitime ayırdığımız para 13.3 milyar. 2002'de hükümetin eğitime ayırdığı toplam paradan daha fazla" dedi.

"2017-2018 eğitim öğretim yılı mesleki eğitim alanında bir çok yenilik ile başladı" diyen Bakan Yılmaz, "Çıraklıkta olan sayı yüzde 50”nin üzerinde artış gösterdi. Çıraklar iş değil öğrencidir. 4 yıllık ustalık öğrencilerimiz derslerini verip lise mezunu olabilecekler ve üniversite sınavına girerek üniversiteye gidebilecekler. Birleşmiş Milletler 2016 kalkınma raporu yayınlandı. Raporda kişi başı günlük kazancı 2 doların altında olan insanların oranı 2002 Türkiye'de yüzde 18.4 doların altında olanlar yüzde 33. Şimdi yüzde birin altında. Dolayısıyla bir dolar iki dolar kalmadı. Biz her şeyi çözmedik ama bir çok şeyi çözdük. O kalanları da bundan sonra birlikte çözeceğiz" diye konuştu.

İşverenlere bakanlık olarak büyük destek verdiklerini ifade eden Bakan Yılmaz, "Öğrencilerimize staj ve beceri eğitimi için kapılarını açan işletmelerimize devlet desteği veriyoruz. Beceri eğitimi ve staj yapmakta hükümlü olan işletmelerimizin ödediği asgari ücretin en az yüzde 30'na tekabül eden 380 liranın 2 bölü 3'ü olan 253 lirayı devlet katkısı olarak işverene ödüyoruz. Böylece daha fazla işletmenin daha fazla öğrenciye beceri ve staj eğitimi vermesini sağlıyoruz. Uygulamayı başlattığımız Şubat ayından itibaren iş verenlere verdiğimiz destek 239.4 milyon TL. Bu kağıt üstünde kalmadı uygulandı. Türkiye'nin petrolü, doğalgazı ve elmas madenleri yok, ama petrolü olanlardan çok daha iyi noktadayız. Nasıl sağladık bunu? Elmastan daha değerli bir unsurumuz var, beşeri sermaye. Beşeri sermayeyi elmastan daha değerli kılan şey eğitimdir. Eğitim olmazsa beşeri sermaye siz yüktür. Türkiye şu anda satın alma bakımında 13. sıradaysa bunu beşeri sermayesine, beşeri sermayesini nitelikli kılan eğitime borçludur" şeklinde konuştu.