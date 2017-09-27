Bahçeli'nin çıkışına AK Parti'den ilk yorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AKP MKYK sonrasında gündemi değerlendirdi. MKYK gündemine ilişkin Ünal, "Türkiye’nin kaderi ile Ak Parti’nin kaderi birleşmiştir. AK Parti bu sorumlulukla bakmaktadır. Bölgedeki yeni sorunlara, krizlere de AK Parti aynı sorumluluklarla bakmaktadır. Bugün de MKYK ile hem Kuzey Irak referandumunu hem Dış İlişkiler Başkanlığımız son Almanya seçimlerini, İçişleri Bakanlığımız iç güvenlik gelişmelerini de değerlendirmiş bizimle paylaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"HER KAFADAN BİR SES ÇIKAN BİR SİYASİ PARTİNİN AK PARTİ’YE TUTARLILIK KONUSUNDA DERS VERMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

CHP sözcüsü Bülent Tezcan’ın bugün ki açıklamalarını eleştiren Ünal, "Her kafadan bir ses çıkan bir siyasi partinin Ak Parti’ye tutarlılık konusunda ders vermesi söz konusu değildir. Öncelikle kendi iç bütünlüklerini oluşturmalılar" dedi.

"SAYIN BAHÇELİ’NİN KAYGILARI İLE BİZİM KAYGILARIMIZ, HASSASİYETİMİZ AYNIDIR

Ünal, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bahçeli’nin kaygıları ile bizim kaygılarımız, hassasiyetimiz aynıdır. Sayın Bahçeli’nin bizim açıklamalarımıza yönelik kaygılarını anlayışla karşılarız ama burada aslolan sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve sözcülerinin açıklamalarıdır.

DEVLET YÖNETMEK, ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE POZİSYON DEĞİŞTİRMEK, DOĞRU POZİSYON ALABİLMEKLE İLGİLİDİR

Önümüzde Kuzey Irak referandumu sonrası bu referandum sonuçlarına ilişkin Türkiye’nin pozisyonuna dair açıklamaları olmuştur. Bu açıklamalar bizim önümüzdeki süreçte bir plan içerisinde değişen pozisyonlara göre alacağımız durumu ifade ediyor. Devlet yönetmek, çok hızlı bir şekilde pozisyon değiştirmek, doğru pozisyon alabilmekle ilgilidir.

ŞU ANDA HERHANGİ AMBARGO UYGULUYOR DEĞİLİZ

Bakanlarımızın da bu meyanda açıklamaları, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ile tenakuz ifade etmiyor. Şu anda herhangi ambargo uyguluyor değiliz."

"MALİYE BAKANI YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAK"

Bugün açıklanan Orta Vadeli Programa ilişkin sorulan bir soru üzerine Ünal, "Sayın Naci Ağbal, konunun açıklanması için gerekli soruları 18:30’da cevaplayacak" diye konuştu.

"YAZ SAATİ DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VAR"

Danıştay’ın Yaz saati uygulamasına dair yürütmeyi durdurma kararı vermesine ilişkin Ünal, "Yaz saati düzenlemesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı var. Buna ilişkin bizim pozisyonumuz da sizinle paylaşılacak" dedi.

"SEÇİM BARAJI UYUM YASALARI ÇERÇEVESİNDE YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR"

Seçim barajına ilişkin Ünal, "Uyum yasaları çerçevesinde hem siyasi partiler kanunu hem de seçim kanunu değerlendirilecektir. 2012 yılında bu konuda 3 seçenek sunduk. Ancak destek bulmamıştı. Uyum yasaları çerçevesinde yeniden gündeme gelebilir, konuşulabilir" dedi.



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