Bahçeli'nin bahsettiği Kör Niko'nun meyhanesinin neresi olduğu ortaya çıktı

Cumhuriyet'in haberine göre, Kör Niko'un meyhanesinin ‘meyhane şarkıları'ndan oluşan bir albümün ismi olduğu ortaya çıktı. Albümde 23 şarkı bulunuyor:

1-) Keman Taksimi

2-) Her Mevsim İçimden Gelip Geçersin

3-) Yaylı Tanbur Taksim

4-) Senden Bilirim Yok Bana Bir Faide

5-) Yad Eller Aldı

6-) Klarnet Taksim

7-) Havada Bulut Yok

8-) Bu Akşam Gün Batarken Gel

9-) Kara Bulutları Kaldır Aradan

10-) Ela Gözlerine Kurban Olduğum

11-) Erkilet Güzeli

12-) Dönülmez Akşamın

13-) Leyla Bir Özge Candır

14-) Engine Yavaş Yavaş

15-) Nasıl Geçti Habersiz

16-) Elbet Bir Gün Buluşacağız

17-) Rüzgar Söylüyor

18-) Yar Saçların Lüle Lüle

19-) Ada Sahillerinde

20-) Adalardan Bir Yar Gelir

21-) Sazlar Çalınır

22-) Senede Bir Gün

23-) Karanfil Oylum Oylum

BAHÇELİ YANLIŞ MI İFADE ETTİ?

Konuya dair yorumda bulunan bazı kişiler ise Bahçeli'nin Kör Niko Meyhanesi'ni yanlış söylediğini iddia etti, Bahçeli'nin aslında Kumkapı'da yer alan tarihi Kör Agop Meyhanesi'ni söylemek istediği ileri sürüldü.

Kör Agop Restaurant, olarak da anılan Kör Agop'un Meyhanesi Kumkapı'da bulunuyor. Çok sayıda ünlü şahsiyetinde müdavimi olduğu meyhanenin adını taşıyan şarkıcı Suavi'nin de bir eseri var.

MEZARLIK ZİYARETİNİN ARDINDAN KONUŞMUŞTU

MHP lideri Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etmişti.

Bahçeli, buradan ayrılırken, basın mensuplarına açıklamada bulunmuş ve soruları yanıtlamıştı.

Bahçeli, CHP'nin Adalet Kurultayı'nda içki içilmesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Bunlar üzerinde yorum yapacak bir şey görünmüyor. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar bir kurultay düzenleyerek adaletin sağlamak için görüşme yapmayı diliyorlar fakat şehitlerimizin yoğunluk kazandığı ve Türkiye'nin bağımsızlığının ilk adımı olan bir yerde içkili akşam sohbetleri bunlar yakışmaz. Türkiye'de içki içmek isteyen varsa içecek çok meyhane var. Kör Niko'nun meyhanesine gidip içsinler.