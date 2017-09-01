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    Bahçeli'nin bahsettiği Kör Niko'nun meyhanesinin neresi olduğu ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    01.09.2017 - 20:01 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 20:01

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'lileri hedef alarak söylediği ‘Gitsinler Kör Niko'un meyhanesinde içsinler' sözleri üzerine ‘Kör Niko'un meyhanesi'nin neresi olduğu sosyal medyada tartışma konusu oldu.

    Cumhuriyet'in haberine göre, Kör Niko'un meyhanesinin ‘meyhane şarkıları'ndan oluşan bir albümün ismi olduğu ortaya çıktı. Albümde 23 şarkı bulunuyor:

    1-) Keman Taksimi
    2-) Her Mevsim İçimden Gelip Geçersin
    3-) Yaylı Tanbur Taksim
    4-) Senden Bilirim Yok Bana Bir Faide
    5-) Yad Eller Aldı
    6-) Klarnet Taksim
    7-) Havada Bulut Yok
    8-) Bu Akşam Gün Batarken Gel
    9-) Kara Bulutları Kaldır Aradan
    10-) Ela Gözlerine Kurban Olduğum
    11-) Erkilet Güzeli
    12-) Dönülmez Akşamın
    13-) Leyla Bir Özge Candır
    14-) Engine Yavaş Yavaş
    15-) Nasıl Geçti Habersiz
    16-) Elbet Bir Gün Buluşacağız
    17-) Rüzgar Söylüyor
    18-) Yar Saçların Lüle Lüle
    19-) Ada Sahillerinde
    20-) Adalardan Bir Yar Gelir
    21-) Sazlar Çalınır
    22-) Senede Bir Gün
    23-) Karanfil Oylum Oylum

    Bahçeliden alkol açıklaması: Kör Niko’nun meyhanesine gidip içsinlerBahçeli'den alkol açıklaması: Kör Niko’nun meyhanesine gidip içsinler

    BAHÇELİ YANLIŞ MI İFADE ETTİ?

    Konuya dair yorumda bulunan bazı kişiler ise Bahçeli'nin Kör Niko Meyhanesi'ni yanlış söylediğini iddia etti, Bahçeli'nin aslında Kumkapı'da yer alan tarihi Kör Agop Meyhanesi'ni söylemek istediği ileri sürüldü.
    Kör Agop Restaurant, olarak da anılan Kör Agop'un Meyhanesi Kumkapı'da bulunuyor. Çok sayıda ünlü şahsiyetinde müdavimi olduğu meyhanenin adını taşıyan şarkıcı Suavi'nin de bir eseri var.

    MEZARLIK ZİYARETİNİN ARDINDAN KONUŞMUŞTU

    MHP lideri Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etmişti.
    Bahçeli, buradan ayrılırken, basın mensuplarına açıklamada bulunmuş ve soruları yanıtlamıştı.

    Bahçeli, CHP'nin Adalet Kurultayı'nda içki içilmesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

    Bunlar üzerinde yorum yapacak bir şey görünmüyor. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar bir kurultay düzenleyerek adaletin sağlamak için görüşme yapmayı diliyorlar fakat şehitlerimizin yoğunluk kazandığı ve Türkiye'nin bağımsızlığının ilk adımı olan bir yerde içkili akşam sohbetleri bunlar yakışmaz. Türkiye'de içki içmek isteyen varsa içecek çok meyhane var. Kör Niko'nun meyhanesine gidip içsinler.

    Etiketler: Bahçeli , Kör Niko , MHP , CHP
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