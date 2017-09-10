Bahçeli’den ‘Akşener hareketi’ yorumu: 'Bayram balonu gibi patlarsa ne olacak'

“Cumhurbaşkanlığı seçimleri: Şu aşamada herhangi bir yorum, karar arefesinde bulunmuyorum. Düşüncemizi kimseyle paylaşmış değiliz. MHP ihtiyatlı öngörüleri olan bir siyasi partidir. Gelişmeleri değerlendirip ona göre yorum getireceğiz.

Şu an CHP’nin demokrasi ve özgürlükler, adalet kavramı adına sahiplenmiş olduğu unsurları gözönüne alırsanız, referandumda ortaya çıkmış olan yüzde 49’luk ‘hayır’ cephesini kendi önderliğinde kurmak istemektedir. O zaman yüzde 51’i kim temsil edecektir? Yüzde 49’a talip oluyorsa karşısında yüzde 51 kim olacak? Bu düşünülerek yüzde 51 ihtimaline saldırmaktan, orayı zafiyete uğratmaktan başka bir politikayı uygun görmemekte. Bu da toplumsal gerilimi arttırıyor, siyasetteki üslubu kirletiyor ve şiddeti davet ediyor. Bu CHP’ye bir fayda sağlamaz.

GİZLİ SORUŞTURMA BİLGİM YOK

Akşener hareketi: Kendisini kamuoyu araştırmacısı olarak sunan çok konuşan bir zat, ‘MHP’nin dörtte üçünü alır götürür bunlar’ diyor, MHP’nin dörtte üçünü alıp götürmek demek, 5 milyon oyu sağlamak, MHP’yi tüketmektir. Bunun inandırıcı tarafı var mı? O oluşumu sağlamak isteyenlere karşı aşırı derecede bir anlam, destek yüklemeye çalışanlar var. Bu, bayram balonu gibi patlarsa ne olur? Sadece birileri için gürültü yaratır. Siyasi partileri bölerek yeni bir siyaset üretme, Türkiye açısından belli isimleri parlatıp sonra çöplüğe atmak demektir.

(Yeni oluşumla ilgili gizli bir savcılık soruşturması olduğu iddiası) Malumatım yok, savcının gizli bir dosya çalışması olur mu olmaz mı bilmiyorum, hukukçu değilim, savcılık yapmadım.

ZAFER ÇAĞLAYAN YORUMU

ABD, dost ve müttefik ilişkisinin çok ötesinde, Türkiye aleyhine gelişebilecek olaylara sebebiyet veren bir tavır ve politika izliyor. Öyle bir politikanın içerisinde değişik unsurları uyandırma arzusu da taşıyabilir. O konuda bilgi sahibi değiliz. Fakat ABD ve Almanya, buna benzer ülkeler bir anlamıyla Türkiye’nin geleceğini karartabilecek politikaları izlemeyi alışkanlık haline getirdi. Amaçlarının ne olduğu tahmin ediliyor ve Türkiye onlara müsaade etmeyecektir.”