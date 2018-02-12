Bahçeli'den ABD'ye mesaj: Vietnam'ın beş katını yaparız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il ve ilçe başkanlarının katıldığı Antalya programında gazetecilerle sohbet etti. Zeytin Dalı harekâtı ve ABD’nin pozisyonu konusunda değerlendirmelerde bulunan MHP Lideri Bahçeli, ABD’ye de Vietnam savaşını anımsattı. Bahçeli, “Amerika Vietnam’da yaşadıklarını unutmaz. Yıllarca etkileri sürdü. Semptomları hâlâ devam ediyor. Oradan Amerika’ya dönenlerin yaşadıkları... 20 milyonluk bir ülke, 200 milyonluk ülkeye kök söktürdü. Türkiye onların beş katını yapar” dedi.

BİZE KULLANDIRTMADI

Bahçeli, Türk Tabipler Birliği’nden (TTB) ‘Türk’ ifadesinin çıkarılması tartışması konusunda da şunları söyledi: “Yasal yönden bunun gözden geçirilmesinde yarar vardır. Türk kavramına aşırı derecede hasım olan unsurlar, kendi kuruluşundaki Türk kavramının silinmesinde Türkiye yandaşı oldu. Ortada daha yasa yok ama herkes Türk ve Türkiye kavramı üzerinden bir tartışma yapmaya çalışıyor. Bu kavramı iyi niyetle değerlendirenler olduğu gibi bazı kavramlar üzerinden bugün erişilmiş olan şuuru törpülemeye ve zedelemeye çalışanlar da var.

Yasa gelir, üzerinde tartışılır. Bazıları vardır ki gerçekten Türk ve Türkiye isimlerini çok eskiden almıştır. Fakat alakası olmayan bir yönetim ve uygulama var. Bunların gözden geçirilmesi lazım. Mesela sivil toplum kuruluşu olarak bir kadın hareketi kurduk. Bu derneğin ilk tüzüğü hazırlandığında adı Türk Kadın Hareketleri Derneği idi. Sonra İçişleri Bakanlığı ‘Bu ismi kullanamazsınız’ dedi. Bize verilmediği zaman ayağa mı kalktık? Şimdi size ne oluyor? Etnik temelli bölünmeyi körükleyen çevreler bunu kabullenemeyip isim değişsin dediler. Oralar bir zümrenin eline geçmişse, ister biz olalım ister onlar olsun fark etmez. Bu defa derneği kimseye kaptırmamak için her yolu deniyor. Onun için alternatif olması lazım.”

ABD SABIKALI DEVLET OLUR

Afrin harekâtında saldırıya uğrayan tankın, ABD silahıyla vurulduğu iddialarıyla ilgili de Bahçeli, “Öyle bir sonuç elde edildiği an, delillendiği vakit ABD benim nezdimde sabıkalı devlet olur. Bu yeni bir kavramdır. Terörist devlet var ancak sabıkalısı yok” diye konuştu.

Bahçeli il ve ilçe başkanlarıyla yaptığı kampın son gününde basına kapalı bölümde başkanlık sistemi olup olmadığı tartışılan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de isim koydu. Bahçeli, “Ay meclis, yıldız da milli mutabakat. Yani yeni sistemin adı ay-yıldız sistemi. Hilal, Meclis’teki 600 milletvekili, yıldız da biziz. Biz hilalin altına herkesi toplayacağız” dedi.

AFRİN İŞARETLİ YÜZÜK

AFRİN’e girilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, buna uygun bir yüzükle kampa geldiğini belirterek şunları söyledi: “Kapısına kadar gelmişler. ‘Pardon dönelim’ mi diyecekler? Bu yüzüğü de özellikle taktım. Bu ne demektir? Üzerinde Türk bayrağı var, bir tarafında Selçuklu bir tarafında yeniçeri var. Sabah yüzüğü taktım. Bu yüzük Afrin’e gireceğimizin işareti.”

KURULTAY TAKVİMİ

MHP Lideri Bahçeli, 18 Mart’ta düzenlenecek olan 12. Olağan Büyük Kurultay’ın önemine de işaret ederek, gazetecilere cebinde bulunan cetveli de gösterdi. Geri sayım cetvelinde, her gün için kurultaya kaç gün kaldığı belirtiliyor.