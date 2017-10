'Bağımsızlık' yapacak oyunlar

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda düzenlenen 21. İstanbul Tiyatro Festivali, 13-26 Kasım tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak.Bu sene festival programındaki tüm öğrenci biletleri 10 TL’den satışa sunulacak.

İlk kez 1989 yılında gerçekleştirilen, yerli ve yabancı tiyatro, dans ve performans topluluklarının izleyiciyle buluştuğu uluslararası bir etkinlik olan İstanbul Tiyatro Festivali, 2002 yılından beri iki yılda bir Mayıs ayında düzenleniyordu. Festival bu sene yıllık seyrine geri dönüyor ve iki hafta boyunca ulusal ve uluslararası, klasik ve çağdaş yorumları izleyiciler ile buluşturuyor.

İstanbul Tiyatro Festivali’nde yurtdışından altı, Türkiye’den 13 olmak üzere 19 tiyatro dans ve performans topluluğunun 55 gösterisinin yanı sıra yan etkinlikler programında bulunan okuma tiyatrosu, söyleşi ve kitap tanıtımları, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz etkinlikler de gerçekleştirilerek.







ULUSLARARASI YAPIMLAR

İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl yurtdışından altı tiyatro ve dans topluluğunu konuk ediyor. Festivalde Antik Yunan tiyatrosunun efsanevi yönetmeni Theodoros Terzopoulos’un kurucusu ve yönetmeni olduğu Attis Tiyatrosu, yedi yıl aradan sonra ‘Bir Daha’ ile, bu yıl Onur Ödülü’nü alacak kural tanımayan koreografileriyle dünya çapında ses getiren Fransız koreograf Angelin Preljocaj ise son eseri ‘Fresk’ ile izleyicilerle buluşacak. Shakespeare’in ölümsüz oyunu ‘III. Richard’ ise çağdaş tiyatro sahnesinin en heyecan verici isimlerinden Thomas Ostermeier’in yorumuyla sahnelenecek. Festival seyircisinin 18. İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelenen ‘Hamlet’teki performansıyla hatırlayacağı Lars Eidinger, III. Richard karakteriyle izleyenleri yine büyüleyecek. Festival programında ayrıca İtalyan katılımcı tiyatro topluluğunun hem çocukları hem de büyükleri dünyaya kelebeklerin gözünden bakmaya davet ettiği ‘Kelebekler’, Portekizli yönetmen Pedro Penim’in 2017’den başlayarak bir melankoli atlasının kılavuzluğunda zamanda yolculuğa çıkaran performansı ‘Önce’ ve Lübnan asıllı Kanadalı oyun yazarı ve yönetmen Wajdi Mouawad’ın hem yazıp hem yönettiği hem de oynadığı, Mouawad’ın kişisel arayışına dair duygu yüklü bir oyun olan ‘Yalnız’ yer alıyor.



YERLİ YAPIMLAR

İstanbul Tiyatro Festivali programında Türkiye’den 13 yapım yer alıyor. Festivalin ilk oyunu çağdaş tiyatro sahnemizin dikkat çekici yönetmenlerinden Serdar Biliş’in güncel yorumu ile Çehov klasiği ‘Martı’, Pürtelaş Tiyatro prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyircisiyle buluşacak. 21. İstanbul Tiyatro Festivali programında B Planı prodüksiyonu Sami Berat Marçalı’nın yazıp yönettiği öteki olmak, göçmenlik ve iletişim meseleleri çevresinde kurguladığı oyunu ‘Yuva’, Semaver Kumpanya’dan yönetmen Volkan M. Sarıöz’ün rejisiyle Herman Koch’un aynı adlı romanından uyarlanan ‘Akşam Yemeği’, Bakırköy Belediye Tiyatroları’ndan Ceren Ercan’ın yazdığı ve Yelda Baskın’ın yönettiği ‘Seni Seviyorum Türkiye’ ve Shakespeare ile oyunlar oynamayı seven Kemal Aydoğan’ın yönetiminde ‘Fırtına’ da sahneleniyor.





Martı/Pürtelaş Tiyatro



Festival programında ayrıca; İsviçreli oyun yazarı Friedrich Dürrenmatt’ın yazdığı, usta tiyatrocu Ahmet Mümtaz Taylan yönetmenliğinde DasDas Sahne prodüksiyonuyla ‘Uyarca’, tiyatromuzun büyük ustası Genco Erkal’ın yönettiği ve çağın en can yakıcı derdine değinen ‘Göçmenleeeer’, Galata Perform’un yerli tiyatro yazınına yeni soluklar kazandırdığı Yeni Metin Yeni Tiyatro projesinin bir ürünü olan ‘When In Rome’ Mesut Arslan’ın şaşırtıcı rejisiyle, işlerinde bedenin olanaklarını araştıran, yeni nesil tiyatronun başarılı isimlerinden yönetmen Mirza Metin’in tasarlayıp yönettiği Şermola Performans yapımı olan ‘Panopticon’ yer alıyor. Çağdaş dans sanatçısı Canan Yücel Pekiçten; konsepti ve koreografisi kendisine ait olan performansı ‘All About The Heart’ ile üç farklı operaya konu olmuş üç kadın karakterin öyküsünü bildiğimizin ötesinde bir yorumla sahneye taşırken, çalışmalarını beden, ses ve ritim ilişkisi üzerine yoğunlaştıran çağdaş dans ikilisi Taldans ise, ilk Rus fütürist operası ‘Güneşin Zaptı’nı festival seyircisiyle buluşturuyor. Türkiye edebiyatının insanın karanlık tarafını anlatan derin ve sessiz ustası Nahid Sırrı Örik’in, bugüne dek hiç sahnelenmeyen yapıtı ‘İhanet’ Ankara Devlet Tiyatroları tarafından Özen Yula yönetiminde sahneleniyor. Zorlu Holding’in düzenlediği Bir Hayal Bir Oyun yarışmasının kazananı dokuz yaşındaki Gökhan Kızıklı’nın sınır tanımayan hayalleri, Serdar Saatman’ın uyarlaması, Gaye Cankaya’nın yönetmenliğini üstlendiği Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun yapımı ‘Karton Şehir’ sahneye taşınıyor.



YAN ETKİNLİKLER

İstanbul Tiyatro Festivali’nde gösterilerin yanı sıra 10’nun üzerinde okuma tiyatrosu, söyleşi ve kitap tanıtımları, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları da ücretsiz gerçekleştirilecek. Antik Yunan tiyatrosunun yaşayan efsanesi, Attis Tiyatrosu’nun kurucusu ve yönetmen Theodoros Terzopoulos, ‘Dionysos’un Dönüşü’ kitabının da tanıtılacağı bir söyleşi ve Küreselleşme Çağında Oyuncu başlıklı panelde izleyiciyle bir araya gelecek. Yönetmenin festival kapsamında sahnelenecek ve bir üçlemenin son halkası olan Bir Daha eserinin ilk oyunları olan Alarme ve Amor’nun beyazperde gösterimleri de yapılacak.

Yan etkinlikler kapsamında İsveçli yönetmen ve oyun yazarı Mattias Andersson tarafından kaleme alınan ‘İyi Davranışlar’ın okunacağı, Yiğit Özşener yönetmenliğinde bir okuma tiyatrosu ve ardından yazarın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek. Yan etkinlikler programında ayrıca dans ve performans sanatçısı Tuğçe Tuna ve İsveçli yönetmen, dramaturg ve müzisyen Johan Petri ve Türkiye Eleştirmenler Birliği işbirliğinde birer atölye çalışması, Festivalin onur ödülü sahibi Angelin Preljocaj’ın çağdaş yorumu ile sahneye koyduğu Blanche Neige’in ve Oliver Assayas tarafından Preljocaj yapıtı Eldorado’nun prova sürecinde çekilen belgesel Eldorado/Preljocaj’ın gösterimleri, Studio Oyuncuları’nın kurucusu ve çok sayıda başarılı oyuncunun ‘hoca’sı Şahika Tekand’dan bir ustalık sınıfı ve ‘Türkiye ve Avrupa’da Çocuklar İçin Kültür ve Sanat’ başlıklı bir söyleşi yer alıyor.



FESTİVALİN MEKÂNLARI

İstanbul Tiyatro Festivali oyunları ve yan etkinlikleri her iki yakadaki 18 farklı mekanda izleyicileriyle buluşacak. Festival oyunları Zorlu PSM (Ana Tiyatro, Drama Tiyatrosu, Studio) başta olmak üzere Moda Sahnesi, ENKA İbrahim Betil Oditoryumu, Çevre Tiyatrosu, Caddebostan Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi (Turhan Tuzcu Sahnesi, Müşfik Kenter Sahnesi), DasDas, Kenter Tiyatrosu, ve MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi Şebnem Selışık Aksan Sahnesi salonlarında izlenebilecek.

Festival programında yer alan ücretsiz yan etkinlikler ise, Tüyap Kitap Fuarı, Moda Sahnesi, Fransız Kültür Merkezi, MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Sahne Khas, Studio Oyuncuları ve Salon İKSV’de gerçekleştirilecek.