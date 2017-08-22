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    BAE'den Türkiye karşıtı çirkin yayın!

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 14:55Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 15:35

    Birleşik Arap Emirliği kanalı Dubai TV, Türkiye'yi karalamak amacıyla yalan habere imza attı. Haberde "Türk askerleri Katar'da sokağa çıkma yasağı ilan etti" denildi.

    BAE kanallarından Dubai TV'de yer alan bir haberde, Türk askerinin Katar'daki varlığından duyulan rahatsızlık, karalama kampanyasına dönüştürüldü. Al Jazeera'nın aktardığı habere göre kanal skandal bir habere imza atarak, ''Türk askerleri, Katar'da sokağa çıkma yasağı ilan etti'' şeklinde yalan haber yayınladı.

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    Dubai TV'de yer alan haberde şu skandal ifadelere yer verildi:
    "Katarlı bazı muhalif kaynaklar, Türk askerlerinin Doha'daki bazı yolları kapattığı ve insanların geçişine izin vermediğini aktardı."
    5 Haziran'da Katar'a karşı abluka kararı alan ülkeler arasından bulunan Birleşik Arap Emirlikleri, o günden bu yana Katar'a karşı çirkin bir politika sergilemeye başlamış ve her yolu kullanmıştı.

    Özellikle basın yoluyla karalama kampanyası yürüten BAE, Katar'a destek olduğu için Türkiye'yi de hedef almış durumda. BAE'nin Türk askerinden rahatsız olması, tesadüf değil; 15 Temmuz hain darbe girişiminin BAE bağlantıları olduğu daha önce de ortaya çıkmıştı.

     

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    Etiketler: Katar , BAE , Türkiye
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