Babylon’a yeni sezonda sıkı isimler

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, tropikal ritimler ve Latin ezgileriyle bir kez daha 26 Ekim Perşembe günü Babylon’da sahne alıyor. Bolero’lar, salsa’lar, cha-cha’lar ve özel süprizlerle müzikseverlerin müziğe doyamayacağı gecede sadece Latin değil, Türk ezgileri de havada uçuşacak.

Türkiye caz sahnesinin önemli isimlerinden Birsen Tezer, 2 Kasım Perşembe akşamı bir kez daha Babylon izleyicisiyle bir araya geliyor. Kendi bestelerinin yanı sıra Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, İlhan Şeşen ve Zafer Cınbıl’ın eserlerini yorumladığı ilk albümü “Cihan”ı 2009 yılında yayımlayan Birsen Tezer, son albümü “İkinci Cihan”da da Akın Eldes, Birol Ağırbaş, Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, İlhan Şeşen, Özer Arkun, Sibel Köse, Tarık Aslan gibi değerli isimlerle çalıştı.

Babylon takipçilerinin çok sevdiği Türkiye müziğini disko ritimleriyle yeniden harmanlayan Hey! Douglas, 10 Kasım Cuma gecesi yeniden Babylon’da. Son zamanların başarılı solo projelerinden Hey! Douglas’ın 70’li yılların psikedelik, funk ve soul şarkılarını yine 70’lerin disko ritimleri ile harmanlıyor.

Deneysel hip hop sahnesinin üretken isimlerinden Ağaçkakan, yeni albümü “A Naşkvit”in ilk konserini Bant Mag. Organizasyonu ile 22 Kasım Çarşamba akşamı Babylon’da gerçekleştiriyor. Bağımsız müzik kolektifi M4NM ve Armonycoma or slt eşliğinde hayata geçirdiği roadside.picnic grubuyla tanınan Ağaçkakan, yeni albümü A Naşkvit ile müzik evrenini dönüştürüyor. Canlı performanslarına Golem ve Emiladil’in eşlik edeceği müzisyene yeni albümünde, roadside.picnic’in diğer yarısı Armonycoma or slt ve Jakuzi’den tanıdığımız Kutay Soyocak da destek veriyor.

Pop’tan rock’a, disko’dan funk’a, rock’n roll’dan hip-hop’a Murat Beşer ve Murat Abbas’ın seçtiği şarkılar ve Engin Eraydın’ın görselleriyle, Oldies But Goldies, 1 Aralık Cuma gecesi Babylon’u dans pistine dönüştürüyor. ABBA, Michael Jackson, Depeche Mode, Madonna, Snap ve Donna Summer gibi efsane müzisyenlerin şarkılarının yer aldığı parti dinleyicileri zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Elektronik müziğin kendine has isimlerinden DJ Hell, 8 Aralık Cuma gecesi Midnight Session’da Babylon’da. Helmut Josef Geier, namıdiğer DJ Hell, punk’tan tekno’ya, house müzikten electroclash’a pek çok türün ilk örneklerine imza attı. Kariyerinde 40 yılı geride bırakan sanatçı, plak şirketi International Deejay Gigolo Records ve kulübü Villa ile elektronik müzik sahnesine yön vermeye devam ediyor. 1994’de yayınladığı ve bugün hala dinlediğimiz Geteert & Gefedert ile çığır açan sanatçı, yeni albümü Zukunftsmusik ile yine çağın ötesine sesleniyor.

GusGus, 9 Aralık Cumartesi gecesi müzikseverlerle tekrar Babylon’da buluşuyor. İzlanda’nın elektronik müzik dünyasına kazandırdığı tekno, trip-hop ve house’tan esinlenen grubun dokuz stüdyo albümü bulunuyor. Glastonbury, Split, Creamfields, Benecassim gibi büyük festivallerde sahne alan GusGus başta Björk olmak üzere Sigur Ros, Depeche Mode ve Moloko gibi isimlerle yaptığı çalışmalarıyla da tanınıyor.

Türkiye rock müzik sahnesinin özlenen isimlerinden Vega yeni albümü “Delinin Yıldızı”yla 13 Aralık Çarşamba akşamı Babylon’da hayranlarıyla buluşuyor. Tamam Sustum, Tatlı Sert ve Hafif Müzik gibi kült albümleriyle, Deniz Özbey ve Tuğrul Akyüz’ün 21 yıllık birlikteliği Vega, uzun bir aranın ardından “Delinin Yıldızı” albümüyle geri döndü. Vega, Babyon’daki performansında elektro pop ve elektro rock arası bir çizgideki yeni albümünden parçaların yanı sıra, geçmişten sevilen şarkılarını da seslendirecek.

Kalben

Türkiye’nin sevilen genç seslerinden Kalben, 14 Aralık Perşembe günü bir kez daha Babylon’da takipçileriyle buluşuyor. Sanatçı, kendi adını taşıyan ilk albümüyle Zonguldak’tan Berlin’e, Diyarbakır’dan Brüksel’e uzanan geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kendi yazdığı şarkılarını seyircilerle hep birlikte söylemekten keyif alan sanatçı, gitarı ve şarkılarını yanına alarak bir kez daha Babylon’da.

Omar Souleyman, yeni albümü “To Syria, With Love”ın ardından 16 Aralık Cumartesi akşamı yeniden Babylon sahnesine konuk oluyor. Üçüncü albümü “To Syria, With Love”daki şarkılarında sanatçı, uzun zamandır birlikte çalıştığı Hasan Alo ile Suriye halk müziğinin zengin melodilerini birleştirdiği tekno elementlerin dozunu artırıyor. Shawah Al Ahmad ile ortak yazdığı şarkı sözleriyle de doğup büyüdüğü topraklara saygı duruşunda bulunuyor. Glastonbury, Bonnaroo, Pitchfork Paris ve Roskilde gibi festivallerde de sahne alan Omar Souleyman’ın 500’den fazla video kaydı ve birçok YouTube videosu bulunuyor. Aralık 2013’te Norveç’te düzenlenen Nobel Barış Ödülleri töreninde sahne alan sanatçı Sınır Tanımayan Doktorlar ekibiyle de yardım ve bağış çalışmalarına devam ediyor.

Omar Soyuleyman’ın ardından müzik Midnight Session’da Nusaibin ile devam ediyor. Dört kişilik kemik kadrosunun yanında, konuklar ve ortak projelerle büyük bir topluluğa dönüşen Nusaibin doğunun ağırbaşlı enstrümanlarını, batının modern elektronik altyapılarıyla buluşturuyor. Aranjman ve elektronik aletlerde Moguz (sampling, synths, drum machines) ve perküsyonda Tarık Aslan (erbane/def, bendir, djembe, dehollo, darbuka, cajon, tabla, bongo, udu) tarafından bir araya getirilen ekip, doğu kültürlerinden esinlenen müzikleri deneysel bir harmanda sunuyor.

Yerli alternatif müzik sahnesinin değerli ekiplerinden Adamlar, 20 Aralık Çarşamba günü Babylon’da bir kez daha Babylon’da sahne alıyor. Vokal ve gitarda Tolga Akdoğan, elektrik gitarda Emre Malikler, basgitarda Can Aydemir ve davulda Berkan Tilavel’den oluşan grup, “Eski Dostum Tankla Gelmiş” albümüyle dikkatleri çekti. İkinci albümleri “Rüyalarda Buruşmuşuz”u 2016’da yayımlayan dörtlü özellikle dinamik sahne performanslarıyla tanınıyor. Birçok türü Türkçe sözlerle bir araya getiren Adamlar, kompakt bir müzik deneyimi için Babylon sahnesine geliyor.

Ezhel

Canlı performansıyla bu yaz Babylon Soundgarden’a damgasını vuran Ezhel, 12 Ocak Cuma akşamı Babylon sahnesine konuk oluyor. İlk albümünü geçtiğimiz Mayıs ayında yayımlayan Ezhel, dinleyici kitlesini katlayarak genişletmeyi başarıyor. Ankara’da içinden çıktığı mahalle yaşantısını müziğine büyük bir samimiyetle aktaran Ezhel, müziğini “AnatolianUrbanCore/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlıyor. Freestyle çalışmaları ve düetleri ile Türk Rap camiasının önemli isimleri arasına girmeyi başaran Ezhel, enerjisini ve özgür seslerini Babylon’dan yaymaya hazırlanıyor.

İngiliz müzisyen Ghostpoet, 22 Şubat Perşembe akşamı Babylon’da sahne alıyor. Müzik kariyerine üniversitedeyken MC olarak başlayan Obaro Ejimiwe, Gilles Peterson’un radarına takılmasından sonra Ghostpoet adıyla 2011’de “Peanut Butter Blues and Melancholy Jam” albümünü yayımladı. Tony Allen ve Lucy Rose gibi müzisyenlerle çalıştığı “Some Say I So I Say Light” ve “Shedding Skin”in ardından dördüncü albümü “Dark Days & Canapés”i Ağustos 2017’de çıkardı. Massive Attack’in son albümünde yer alan “Come Near Me”ye vokaliyle eşlik eden Ghostpoet, yeni albümünde jazz-noir ve neo-klasik melodilere yer verirken, minimal elektronik ritimleri kusursuzca bir araya getirmeyi başarıyor.

BABYLON SEZON PROGRAMI

