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    AYM tutuklu HDP'li vekili görüşecek

    Oya ARMUTÇU / ANKARA
    11.11.2017 - 00:17 | Son Güncelleme:

    ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, tutuklu vekillerle ilgili kararını 16 Kasım Perşembe günü verecek. AYM, terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP Mardin Milletvekili Gürsel Yıldırım’ın bireysel başvurusunu 16 Kasım’da görüşecek.

    Bu karar, diğer HDP’li tutuklu vekillerin bireysel başvuruları için de örnek niteliği taşıyacak. Yıldırım bireysel başvurusunda, tutuklama nedeniyle milletvekili görevini yerine getirilmediği için ifade özgürlüğü ve seçilme-siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğini savunmuştu.

    HDP’li Yıldırım, Diyarbakır, Hakkâri, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklanmıştı. Yıldırım’a beş ayrı suçtan 27.5 yıldan 81.5 yıla kadar hapis talebiyle açılan davanın iddianamesinde, Yıldırım’ın, ‘Rezzan’ kod adlı terörist ile 13 kez telefonda görüştüğünün tespit edildiği kaydedildi. 

    Etiketler: AYM , tutuklu milletvekilleri , gazetehaberleri
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