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    Avustralya'da deniz uçağı düştü: 6 ölü

    BBC Türkçe
    31.12.2017 - 15:24 | Son Güncelleme:

    Avustralya'nın Sydney kentinin 30 kilometre kuzeyinde bir deniz uçağının nehre düşmesi sonucu altı kişi öldü.

    New South Wales Polisi'nin yaptığı açıklamada Hawkesbury Nehri'ne düşen ve 13 metre derinlikteki nehir tabanına oturan uçaktan altı cesedin çıkarıldığı belirtildi.

    Ölenlerin kimlikleri açıklanmazken yerel basın uçağın, manzara uçuşları yapan Sydney Seaplanes şirketine ait olduğunu yazdı.

    Henüz doğrulanmamış haberlerde uçakta yaşamını yitirenler arasında 11 yaşında bir çocuk ile dört İngiliz vatandaşı olduğu belirtiliyor.

    Görgü tanıkları kaza sırasında havanın kötü olmadığını, uçağın sağa dönerek irtifa kaybettiğini ve burun üstü nehre düştüğünü aktardı.

    Etiketler: son dakika , avustralya , haber , HABER
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