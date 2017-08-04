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    Avustralya: Türkiye'den bir DEAŞ'lının gönderdiği patlayıcılarla yolcu uçağına saldırı girişimini önledik

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 07:59Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 08:00

    Avustralya polisi, Sydney kentinde Cumartesi günü düzenlenen operasyonlarda yakalanan iki erkek kardeşin, Türkiye'de bulunan bir DEAŞ liderinin gönderdiği patlayıcılarla Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal havayolu şirketi Etihad'a ait bir yolcu uçağına saldırı düzenlemeyi planlamakla suçlandıklarını açıkladı.

    Avustralya Federal Emniyet Müdür Yardımcısı Michael Phelan düzenlediği basın toplantısında, 49 yaşındaki Halid Hayat ve 32 yaşındaki Mahmud Hayat adlı erkek kardeşlerin yolcu uçağının yanı sıra "kalabalık ve kapalı bir mekanda" zehirli kimyasal yayarak ikinci bir saldırı hazırlığında daha olduklarını öne sürdü.

    BBC Türkçe'nin haberine göre Emniyet Müdür Yardımcısı, bu saldırı hazırlıklarının terör örgütü DEAŞ'tan "ilham ve talimat alınarak" yapıldığını da sözlerine ekledi. Phelan, bu planları "Avustralya toprakları üzerinde bugüne kadar yapılması düşünülen en karmaşık saldırı girişimlerinden biri" olarak nitelendirdi.

    Verilen bilgiye göre, Hayat kardeşler bir DEAŞ lideri tarafından Türkiye'den kargo uçağıyla Avustralya'ya gönderilen patlayıcıları kullanarak bir bomba hazırladı.

    BOMBA BAVULUN İÇİNDEKİ KIYMA MAKİNESİNE SAKLANMIŞ

    Bu bombanın, 15 Temmuz günü Etihad Havayolları'nın Sydney'den Abu Dhabi'ye yapacağı tarifeli sefere bir bavulun içinde sokulmasının planlandığı öne sürüldü.

    Polis, Hayat kardeşlerin kıyma makinesi içine sakladıkları bombayı başka bir kardeşlerinin bavuluna haber vermeden yerleştirdiğini ve bavulun çok ağır olmasından dolayı check-in sırasında kabin içine alınmaması üzerine saldırının önlendiğini iddia etti.

    Bavulu taşıyan kişinin uçağa binerek Abu Dhabi'ye gittiği, kendisiyle havaalanına gelen Halid Hayat'ın ise kabin içine alınmayan bavulla birlikte alandan ayrıldığı bildirildi.

    Phelan ayrıca Hayat kardeşlerin kalabalık bir yerde zehirli hidrojen sülfür gazını yayacak bir bomba ile ikinci bir saldırı hazırlığında olduğunu da belirtti.

    Suriye'de bulunan bir başka DEAŞ yöneticisinin Sydney'de saldırı düzenlenebilecek yerler önerdiğini ifade eden Phelan, "Bu saldırıyı da tamamen önlemiş durumdayız. Yalnızca uçağa düzenleneceğini düşündüğümüz bombalı saldırıyı değil, kimyasal bir saldırıyı da önledik" diye konuştu.

    Sydney'de Cumartesi günü düzenlenen operasyonda dört kişi gözaltına alınmıştı. Bu operasyonda gözaltına alınan Hayat kardeşlerin ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.

    Gözaltına alınan kişilerden birisi serbest bırakılırken, diğerinin sorgusu devam ediyor.

    Etiketler: Avustralya , DEAŞ , Sydney
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