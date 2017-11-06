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    Avrupa’ya ‘popülizm’ konuşması

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    06.11.2017 - 22:47 | Son Güncelleme:

    Strasbourg’daki Avrupa Konseyi Dünya Demokrasi Forumu’na davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın ‘popülizm’ üzerine konuşma yapacak.

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa Konseyi Dünya Demokrasi Forumu’nun davetlisi olarak yarın Strasbourg’a gidecek. Günübirlik ziyarette Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu görüşmeye, çantasında Türkiye ile Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra Olağanüstü Hal’den (OHAL) kaynaklı uygulamalar, tutuklu milletvekilleri ve tutuklu gazetecilerle ilgili dosyalarla girecek. CHP Lideri, Türkiye-AB ilişkilerinin önemine değinerek, olası bir kopmanın hem Türkiye hem de AB’nin aleyhine olacağını vurgulayacak. Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı’na yürütmeyi tek başına kontrol etme imkânı verdiği yönünde eleştirilerin yer aldığı bir rapor hazırlayan Venedik Komisyonu delegasyonuyla da görüşmeler yapacak.

    Her yıl düzenlenen ve dünyanın farklı yerlerinden siyasetçi, gazeteci, sivil toplum örgütü temsilcileri ve akademik çevrelerden davetlilerin katılımıyla yapılan ‘Dünya Demokrasi Formu’ Fransa, Avrupa Konseyi ve Strasbourg Belediyesi’nce organize ediliyor. Forumda bu yıl “Avrupa’da yükselen popülizm, siyasi partilerin ve medyanın rolü” başlığı tartışılırken Kılıçdaroğlu, “Popülizm problem midir?” konulu oturuma Yeni Zelanda Başbakanı Helene Clark, Kanada Avrupa Birliği ve Almanya Büyükelçisi Stephane Dion ve Uluslararası Barış Enstitüsü Başkanı Terje Roed Larsen’le beraber katılacak.

    Etiketler: gazetehaberleri , Kemal Kılıçdaroğlu
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