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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
11.02.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Züccaciye ve Hediyelik eşya fuarında Türkiye ağırlığı

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Züccaciye ve Hediyelik eşya fuarında Türkiye ağırlığı

Frankfurt’ta düzenlenen ve 90 ülkenin katılımcı olduğu ‘Ambiente Uluslararası Züccaciye ve Hediyelik Eşya Fuarı’nda Türkiye 168 firmayla yer aldı.

ALMANYA’NIN Frankfurt kentinde düzenlenen ‘Ambiente Uluslararası Zücaciye ve Hediyelik Eşya Fuarı’, 90 ülkeden 4 bin 400’den fazla katılımcıyı bir araya getirdi. Fuara, 168 firmayla katılan Türkiye ile birlikte, 160 ülkeden 140 bine yakın sektör temsilcisi katılıyor. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karatı, Ticaret Ataşesi Tansu Günedi, İstanbul Demir ve Demir Metaller İhracatçılar Birliği İDDMİB Başkanı Tahsin Tiryaki, Zücaciyeciler Derneği-ZÜCDER Başkanı İsmail Erdoğan ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İKMİB) Başkanı Adil Pelister ile birlikte fuara katılan firmaların stantlarını ziyaret etti.

Züccaciye ve Hediyelik eşya fuarında Türkiye ağırlığı

‘TÜRKLERE İLGİDEN MEMNUNUZ’
Türk ürünlerinin artık marka oluşturduğunu ve üretilen mallarda kullanılan cevherden yapılan tasarıma kadar üretimin her sahasının daha profesyonel üretim yaptıklarını belirten İstanbul Demir ve Demir Metaller İhracatçılar Birliği İDDMİB Başkanı Tahsin Tiryaki, Türk züccaciye üreticilerinin kendi markalarıyla dünya piyasalarından yer bulduğunu ve tercih edilen ürünler olduğunu dile getirdi. Fuara katılan Türk şirketleri, ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek Türk ürünlerinin fuarda gördükleri ilgiden dolayı memnun olduklarını ve iyi bağlantılar yaparak Türkiye’ye döneceklerini söyledi. Ambiente Uluslararası Züccaciye ve Hediyelik Eşya Fuarı 12 Şubat’a kadar açık kalacak.

Züccaciye ve Hediyelik eşya fuarında Türkiye ağırlığı

Züccaciye ve Hediyelik eşya fuarında Türkiye ağırlığı

Züccaciye ve Hediyelik eşya fuarında Türkiye ağırlığı

 

 

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