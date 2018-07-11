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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / MÜNİH / Fotoğraflar: Reuters, AP
11.07.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Yüzyılın davasında karar açıklandı

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Yüzyılın davasında karar açıklandı

8’i Türkiye kökenli 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunuyla suçlanan ırkçı terör örgütü NSU’nun elebaşı Beate Zschaepe, Almanya’da en ağır ceza olan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

MÜNİH Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde beş yılı aşkın bir süre devam eden, şimdiye kadar 438 duruşma yapılan NSU davasında bu sabah karar açıklandı. NSU elebaşı, ‘Nazi Gelini’ Beate Zschaepe (43), ağır suçlu bulunarak ‘ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası’na çarptırıldı.
Ağırlaştırılmış ömür boyu Alman Ceza Yasası’nın öngördüğü en ağır ceza. Ağırlaştırılmış ömür boyu, hükümlünün hayatı boyunca cezaevinde kalması anlamına geliyor. Ancak hükümlünün cezasını çektiği sıradaki tavrına göre, mahkemenin yeniden belirleyeceği bir süre sonra, şartlı serbest bırakılma ihtimali de bulunuyor. Ömür boyu hapis cezasında mahkum, 15 yıl hapis yattıktan sonra şartlı serbest kalma şansına sahip. Ancak ‘ağırlaştırılmış ömür boyu hapis’ cezasında bu ihtimal ortalama 22 yıl sonra mümkün.
Hükümlünün böyle bir haktan yararlanıp yararlanmayacağı, durumunu gözden geçirecek mahkemenin kararına bağlı. Mahkeme kamuoyu için tehlike görmüyorsa, kaç yıl sonra şartlı serbest bırakılma şansı doğacağına karar verecek.

GÜVENLİKLİ HAPİS VERİLMEDİ
Mahkeme heyeti, Beate Zschaepe’yi 10 cinayetten, terör örgütü üyesi olmaktan, bombalı saldırıda bulunmaktan, ağır soygundan, 32 kişiyi öldürmeye teşebbüsten, ağır adam yaralamadan, ağır kundaklamadan ‘ağır suçlu’ buldu. Bu suçlardan dolayı Zschaepe’yi ömür boyu hapse çarptırdı ve suçunun özel bir ağırlık taşıdığını vurguladı. Ancak mahkeme Zschaepe’ye ömür boyu hapsin yanında güvenlik hapsine alınması cezası vermedi. Savcılık Zschaepe hakkında ömür boyu hapis ve güvenlik hapsi istemişti.

HAFİF CEZALARLA KURTULDULAR
NSU davasının diğer dört sanığı ise hafif cezalarla kurtuldu. Özellikle seri cinayetlerde kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik eden Ralf Wohlleben’in 10 yıl hapis cezası alması dikkati çekti. Savcı, Wohlleben için 12 yıl istemişti. Müdahil avukatlar ise mahkemenin 14 yıl ceza vermesini bekliyordu. Mahkeme Wohlleben’e silahı tedarik ederek dokuz cinayete yardım suçundan 10 yıl ceza verdi. Yedi yıldır tutuklu bulunan Wohlleben cezasının üçte ikisin yattıktan sonra şartlı serbest bırakılma şansına sahip.

NEONAZİLER ALKIŞLADI
Davanın üçüncü sanığı Andre Eminger, terör örgütüne destekten suçlu bulundu ve 2.5 yıl hapis cezası aldı. Duruşmayı izleyen bir grup neonazi, bu cezadan duydukları memnuniyeti, kararı alkışlayarak gösterdi. Eminger için en az 10 yıl hapis cezası bekleniyordu.
Dördüncü sanık Holger Gerlach da terör örgütüne destekten suçlu bulundu ve 3 yıl hapis cezası aldı.
Davanın tek itirafçısı ve tanık koruma altındaki Carsten S. ise dokuz cinayette kullanılan silahı, terör örgütü üyelerine teslim ederek cinayetlere yardım etmekten suçlu bulundu ve 3 yıl gençlik cezasına çarptırıldı.

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