Yüzyılın davasında karar açıklandı
8’i Türkiye kökenli 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunuyla suçlanan ırkçı terör örgütü NSU’nun elebaşı Beate Zschaepe, Almanya’da en ağır ceza olan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
MÜNİH Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde beş yılı aşkın bir süre devam eden, şimdiye kadar 438 duruşma yapılan NSU davasında bu sabah karar açıklandı. NSU elebaşı, ‘Nazi Gelini’ Beate Zschaepe (43), ağır suçlu bulunarak ‘ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası’na çarptırıldı.
Ağırlaştırılmış ömür boyu Alman Ceza Yasası’nın öngördüğü en ağır ceza. Ağırlaştırılmış ömür boyu, hükümlünün hayatı boyunca cezaevinde kalması anlamına geliyor. Ancak hükümlünün cezasını çektiği sıradaki tavrına göre, mahkemenin yeniden belirleyeceği bir süre sonra, şartlı serbest bırakılma ihtimali de bulunuyor. Ömür boyu hapis cezasında mahkum, 15 yıl hapis yattıktan sonra şartlı serbest kalma şansına sahip. Ancak ‘ağırlaştırılmış ömür boyu hapis’ cezasında bu ihtimal ortalama 22 yıl sonra mümkün.
Hükümlünün böyle bir haktan yararlanıp yararlanmayacağı, durumunu gözden geçirecek mahkemenin kararına bağlı. Mahkeme kamuoyu için tehlike görmüyorsa, kaç yıl sonra şartlı serbest bırakılma şansı doğacağına karar verecek.
GÜVENLİKLİ HAPİS VERİLMEDİ
Mahkeme heyeti, Beate Zschaepe’yi 10 cinayetten, terör örgütü üyesi olmaktan, bombalı saldırıda bulunmaktan, ağır soygundan, 32 kişiyi öldürmeye teşebbüsten, ağır adam yaralamadan, ağır kundaklamadan ‘ağır suçlu’ buldu. Bu suçlardan dolayı Zschaepe’yi ömür boyu hapse çarptırdı ve suçunun özel bir ağırlık taşıdığını vurguladı. Ancak mahkeme Zschaepe’ye ömür boyu hapsin yanında güvenlik hapsine alınması cezası vermedi. Savcılık Zschaepe hakkında ömür boyu hapis ve güvenlik hapsi istemişti.
HAFİF CEZALARLA KURTULDULAR
NSU davasının diğer dört sanığı ise hafif cezalarla kurtuldu. Özellikle seri cinayetlerde kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik eden Ralf Wohlleben’in 10 yıl hapis cezası alması dikkati çekti. Savcı, Wohlleben için 12 yıl istemişti. Müdahil avukatlar ise mahkemenin 14 yıl ceza vermesini bekliyordu. Mahkeme Wohlleben’e silahı tedarik ederek dokuz cinayete yardım suçundan 10 yıl ceza verdi. Yedi yıldır tutuklu bulunan Wohlleben cezasının üçte ikisin yattıktan sonra şartlı serbest bırakılma şansına sahip.
NEONAZİLER ALKIŞLADI
Davanın üçüncü sanığı Andre Eminger, terör örgütüne destekten suçlu bulundu ve 2.5 yıl hapis cezası aldı. Duruşmayı izleyen bir grup neonazi, bu cezadan duydukları memnuniyeti, kararı alkışlayarak gösterdi. Eminger için en az 10 yıl hapis cezası bekleniyordu.
Dördüncü sanık Holger Gerlach da terör örgütüne destekten suçlu bulundu ve 3 yıl hapis cezası aldı.
Davanın tek itirafçısı ve tanık koruma altındaki Carsten S. ise dokuz cinayette kullanılan silahı, terör örgütü üyelerine teslim ederek cinayetlere yardım etmekten suçlu bulundu ve 3 yıl gençlik cezasına çarptırıldı.
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