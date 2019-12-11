CHRISTIAN Wulff, törende yaptığı konuşmada, “Üniversitenizden fahri doktora unvanı almak benim için bir onurdur. Aynı zamanda Türk-Alman ilişkilerine büyük katkıda bulunan insanların temsilcisi olarak bugün, burada bu unvanı aldım” dedi. Kendisine her zaman Türkiye ile ilişkilerinin neden bu kadar özel olduğunun sorulduğunu belirten Wulff, bunun cevabını bir Türk aile ile yaşadığı diyalogla anlattı: “Onların babaları bir gün bana, ‘Ben Almanya’ya geldim, eşim, çoluğum, çocuğum da geldi. Şimdi torunlarım da burada yaşamaya başladı. Burası bizim vatanımız. Biz burada kalacağız ve bunu da Almanlara göstereceğiz. Biz, Türk olmaktan gurur duyuyoruz ve Almanya’da yaşamaktan mutluyuz. Neden bir seçim yapalım ki? Her ikisini de olmak istiyoruz ve burada yaşamak istiyoruz’ dedi. Bu sözler beni gerçekten çok etkiledi. İlişkimin özel olmasının ikinci sebebine gelince, Cumhurbaşkanlığı dönemimde bir kitap yayımlandı. Tamamen Müslüman insanlara karşı ön yargılıydı. Bu kitapla ilgili birçok Alman vatandaşı olan genç bana yazdı. Dediler ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanım, siz bizlerin, camilerin, imamların ve bizim dinimizin de Almanya’ya ait olduğunu söylerseniz size inanırlar.’ Bunun üzerine ben İslam dininin Almanya’da varlığını sürdürebileceğini ifade ettim. Mentorluk görevini üstlenenler, yol gösterenler hep bireylerdir. Ben hepinizi cesaretlendirmek istiyorum, lütfen sizler de birer yol gösterici olun.”





‘KARAR VERMEDEN ÖNCE 6 GÖZLE BAKIN’

“Dijital dünyada birçok haber var. Bunların ne kadarı doğru? Yalan, yanlış haberler de yandaşlarını bulabiliyor. Dolayısıyla dünyada kutuplaşmalar başlıyor. Radikalleşmeler de tabi. Herhangi bir karar vermeden önce ben 6 gözle bakma yöntemini öneriyorum. Tüm dünyada nefret, nasyonal sosyalizm gayet gündemde. Bu tür gelişmeleri üzüntüyle izliyorum. Atatürk’ün bir sözünü hatırlatmak istiyorum. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh.’ İnsanlar hiçbir zaman bu kadar refah içerisinde yaşama imkânına sahip olmadı. Onun için dünyayı şekillendirebilecek olmanızdan dolayı mutlu olun diyorum sizlere.”

Tören aile fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.