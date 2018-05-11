Yurt dışındaki seçmene sandık şartı yok
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı seçmenlerin, oylarını istedikleri temsilcilikte kullanabileceklerini söyledi.
YURT dışındaki seçmenlerin, kabul edilen Anayasa değişikliği ile diledikleri temsilciliklerde oylarını kullanabildiğini belirten Çavuşoğlu, 24 Haziran’da da bu uygulamanın devam edeceğini duyurdu:
“Yurt dışındaki vatandaşlar, farklı bir konsoloslukta kayıtlı olmalarına rağmen, oy verme gününde kendilerine en yakın buldukları veya istedikleri temsilcilikte oy kullanabilecek. Örneğin, seçmen kaydı Fransa’da bulunan bir vatandaşımız seçim günü Almanya’da ise oradaki herhangi bir temsilcilikte oyunu kullanabilecek.”
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