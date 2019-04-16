YTB Başkanı: Kıbrıslı Türklerin yeri ayrı
YTB tarafından KKTC’deki 8 bölgede ‘İyilik Festivali’ düzenlendi. YTB Başkanı Eren, “Kıbrıs ve Kıbrıs Türklerinin yeri bizde çok ayrı” dedi.
‘İYİLİĞE Sen de Tohum Ek’ sloganı ile Kıbrıs’ın 8 şehrinde ‘İyilik Festivali’ düzenlendi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın, Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğiyle düzenlediği festival kapsamında TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa karakterleri de Kıbrıslı miniklerle buluştu. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici’nin müzikleri ve akrobasi gösterileri büyük beğeni topladı. Festivalde çocuklara, ‘İyilik resmi kitabı’ ile ‘İyilik tohumları’ hediye edildi.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA
Festival için KKTC’ye giden YTB Başkanı Abdullah Eren, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi, Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile de resmi görüşme gerçekleştirdi.
YTB Başkanı Eren, dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini, Kıbrıs Türklerinin hem Türkiye’nin dış politikasında hem de YTB için çok ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Eren “Önümüzdeki süreçte Kıbrıs’a ayrı bir parantez açacağız. Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.
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