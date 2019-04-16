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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Osman YIMAZ
16.04.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

YTB Başkanı: Kıbrıslı Türklerin yeri ayrı

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YTB Başkanı: Kıbrıslı Türklerin yeri ayrı

YTB tarafından KKTC’deki 8 bölgede ‘İyilik Festivali’ düzenlendi. YTB Başkanı Eren, “Kıbrıs ve Kıbrıs Türklerinin yeri bizde çok ayrı” dedi.

İYİLİĞE Sen de Tohum Ek’ sloganı ile Kıbrıs’ın 8 şehrinde ‘İyilik Festivali’ düzenlendi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın, Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğiyle düzenlediği festival kapsamında TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa karakterleri de Kıbrıslı miniklerle buluştu. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici’nin müzikleri ve akrobasi gösterileri büyük beğeni topladı. Festivalde çocuklara, ‘İyilik resmi kitabı’ ile ‘İyilik tohumları’ hediye edildi.

YTB Başkanı: Kıbrıslı Türklerin yeri ayrı

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA
Festival için KKTC’ye giden YTB Başkanı Abdullah Eren, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi, Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile de resmi görüşme gerçekleştirdi.

YTB Başkanı: Kıbrıslı Türklerin yeri ayrı


YTB Başkanı Eren, dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini, Kıbrıs Türklerinin hem Türkiye’nin dış politikasında hem de YTB için çok ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Eren “Önümüzdeki süreçte Kıbrıs’a ayrı bir parantez açacağız. Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

YTB Başkanı: Kıbrıslı Türklerin yeri ayrı

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