Bir camiye daha saldırdılar

Saat 04.30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda camide maddi hasar oluştu. Güvenlik kamerasından 4 kişi olduğu belirlenen saldırganlar, caminin bazı camlarını kırdı, molotof yüzünden caminin çevresi kısmen yandı ve bina duvarlarında hasar oluştu. Kültür Merkezi Başkanı Mustafa Koç, faillerin bir an önce yakalanmasını istediklerini söyledi. Bu tür saldırıların endişeleri artırdığını belirten Koç, şunları söyledi:

“Yetkililerden daha hassas bir şekilde ivedilikle, Almanya için de artık utanç verici bir noktaya ulaşan, bu tür faili meçhul eylemlerin üzerine gitmesini bekliyoruz. Tüm Türk toplumunu, bu tür saldırılarla oluşturulmak istenen provokasyona gelmemesi konusunda sağduyulu olmaya çağırıyoruz.”

Almanya’da bu saldırıyla birlikte yılbaşından bu yana 38’den fazla camiye çeşitli şekillerde saldırı düzenlendiği kayıtlara geçti. Kayıtlara geçmeyen saldırılarla bu rakamın daha fazla olduğu belirtiliyor.