Ara
MENÜ
Avrupa Haberleri
AVRUPA
Haberler >Avrupa>Bir camiye daha saldırdılar

Bir camiye daha saldırdılar

AA
25.03.2018 - 14:10 | Son Güncelleme:

Almanya’nın Hessen Eyaletindeki Kassel kentinde Avrupa Türk Birliği’ne (ATB) bağlı Kassel Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi bünyesindeki Yunus Emre Camisi’ne molotof kokteyli atıldı.

Saat 04.30 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda camide maddi hasar oluştu. Güvenlik kamerasından 4 kişi olduğu belirlenen saldırganlar, caminin bazı camlarını kırdı, molotof yüzünden caminin çevresi kısmen yandı ve bina duvarlarında hasar oluştu. Kültür Merkezi Başkanı Mustafa Koç, faillerin bir an önce yakalanmasını istediklerini söyledi. Bu tür saldırıların endişeleri artırdığını belirten Koç, şunları söyledi:

Bir camiye daha saldırdılar

“Yetkililerden daha hassas bir şekilde ivedilikle, Almanya için de artık utanç verici bir noktaya ulaşan, bu tür faili meçhul eylemlerin üzerine gitmesini bekliyoruz. Tüm Türk toplumunu, bu tür saldırılarla oluşturulmak istenen provokasyona gelmemesi konusunda sağduyulu olmaya çağırıyoruz.”
Almanya’da bu saldırıyla birlikte yılbaşından bu yana 38’den fazla camiye çeşitli şekillerde saldırı düzenlendiği kayıtlara geçti. Kayıtlara geçmeyen saldırılarla bu rakamın daha fazla olduğu belirtiliyor.

Bir camiye daha saldırdılar

Etiketler: Yunus Emre Camisi , molotof kokteyli , avrupadan haberler
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri