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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR, DHA
28.11.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

‘Yılda 500 milyon Euro kazanıyoruz... Avrupa’dan yoğun talep var’

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‘Yılda 500 milyon Euro kazanıyoruz... Avrupa’dan yoğun talep var’

Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, kentin diş tedavisi konusunda standart üstü bir yerde olduğunu söyledi: “Diş sağlığı turizminden yılda 500 milyon Euro kazanıyoruz. Avrupa’dan çok yoğun talep var.”

ANTALYA Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, diş hekimliği mesleği ve toplumun diş sağlığıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bilimsel diş hekimliğinin 111’inci yılını kutladıklarını, toplumu ağız ve diş sağlığıyla ilgili bilgilendirmek için büyük gayret gösterdiklerini belirten Yücel, ancak toplumun bu konuda büyük bir eksiklik içinde olduğunu söyledi. Genel sağlığın ağızdan başladığını, ağız ve diş sağlığının tüm vücudu etkilediğini ifade eden Yücel, Avrupa’da yaşayan insanların ağız ve diş sağlığı için çok ciddi para harcadıklarını söyledi.

‘TEDAVİ BİR HAFTADA BİTİYOR’
Turizm kenti Antalya’nın artık sağlık turizmiyle de anıldığını anlatan Gassan Yücel, yüksek standartlar nedeniyle kentin İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi. Yurtdışından sırf ağız sağlığı ve diş tedavisi için Antalya’ya gelenler olduğunu da belirten Yücel, şöyle konuştu: “Antalya, diş sağlığı turizminden yılda 500 milyon Euro kazanıyor. Böyle ciddi bir bütçeye sahip. Diş hekimleri olarak bunu daha kolay ve rahat nasıl yapabiliriz, bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hastalar çok memnun ayrılıyor. Bu, şehrin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Avrupa ülkelerinden çok yoğun talep var. İşimizin kalitesi tartışılmaz. Bir hafta gibi kısa sürede tedavi tamamlanabiliyor.”

‘Yılda 500 milyon Euro kazanıyoruz... Avrupa’dan yoğun talep var’
ÜST DÜZEY TEDAVİ İMKÂNI
Avrupa’dan gelen hastaların tedavisini yapan diş hekimlerinden Ahmet Emre Gülerik, kentin hem tatil, hem sağlık turizminde tercih edilen bir lokasyon olduğunu söyledi. Turistlerin diş tedavileri sürerken aynı zamanda tatil imânı bulmalarının Antalya’yı tercih etmelerinde önemli etken olduğunu aktaran Gülerik, “Trafik probleminin olmaması, denize kolayca ulaşabilmeleri turistleri etkiliyor. Antalya diş tedavisinde çok ciddi rakamlar kazanıyor. En çok İngiltere ve Avrupa ülkelerinden geldiklerini söyleyebilirim. Hastalara üst düzey tedavi imkânı sunmamız ve ülkelerine göre daha uygun fiyata tedavi olabilmeleri bizi tercih etmelerinde etkili oluyor” dedi.
Diş tedavisi için Hollanda’dan giden emekli hemşire İrene Stronkhorst (73), Hollanda’da bir arkadaşının Türkiye’yi ve özellikle Antalya’yı tavsiye ettiğini söyledi. Stronkhorst, “İlk önce tek implant düşündüm. Daha sonra üst çenemin komple yapılmasını istedim. Şu anda çok memnunum. Gelecek tedavide, alt çeneden 6 dişimi de implant yaptıracağım. Dişlerimi çevrem ve eşim çok beğendi” dedi.

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