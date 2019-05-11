Yetenekli futbolcunun menajere ihtiyacı olmaz

MEHMET Öztürk, Hatay’dan Almanya’ya gelen işçi ailesinin çocuğu olarak Berlin’de büyüdü. Hertha Zellendorf gibi Alman futboluna sayısız yıldız yetiştiren takımın alt yapısında eğitim aldı. 1990’lı yıllarda Avrupa’daki Türklerin gururu Türkiyemspor’un ve Münih Türk Gücü’nün formasını giydi. Bavyera eyalet karmasına çok kez seçildi. Ardından Türkiye Süper Ligi’ne transfer oldu.

Türkiye Süper Ligi’nin bir dönem önemli takımları arasında yer alan Boluspor’da futbol oynadı. Berlin’e antrenör olarak döndü ve hep futbol dünyasının içinde kaldı. Almanya’nın en üst amatör liglerinde oynayan Preussen, Yeşilyurt, Türkiyemspor ve BAK 07’yi çalıştırdı. Futboldan kazandığıyla iş hayatına da atıldı.

Öztürk’ün de katkısıyla BAK 07 geçen yıl ligi ikinci bitirdi. Bak 07 bu sezonda da ligde ikinci sırada yer alıyor.

AİLELER ELİNDEN TUTUP KULÜPLERE KOŞTURUYOR

Mehmet Öztürk, kendi oynadığı yıllar ile şimdiler arasında futbolun her yönüyle çok değiştiğini söylüyor. Öztürk “Benim oynadığım dönemde babam dahil ailemde bana yardımcı olan yoktu. Hangi takımda oynadığımı bile bilmiyorlardı. Babamın maçıma geldiğini hatırlamıyorum. Desteklemek bir yana karşı çıktığı bile oluyordu. Sokakta oynarken beni görüp takıma aldılar. O dönemde hemen hemen herkes benim durumumdaydı. Takımda formalı oynamak çok hoşuma gitti ve futbola başladım. Şimdi ise aileler daha 5-6 yaşındayken çocuğunun elinden tutup kulüplere koşturuyor. Çocuklarının iyi bir futbolcu olup, iyi para kazanmasını hayal ediyor. Çocukları birer yatırım aracı olarak görüyorlar. Sadece aileler değil, menajerler de artık daha ilkokul çağında olan çocuklara el atıyor” dedi.

Mehmet Öztürk Boluspor’da forma giydiği dönemde.

FUTBOL BİR MESLEKTİR, BU YÜZDEN İYİ BİR EĞİTİM ŞART

Öztürk, Almanya’da futbolcu olmak isteyen gençlere ve ailelerine şu tavsiyelerde bulunuyor: “Futbolu bir meslek olarak görmek gerekir. Bunun için iyi bir eğitim şart. Disiplin ve çalışkan olmak lazım. Profesyonel futbolcu olabilmek için elbette yetenekli olmak gerekir. Ancak yetenek tek başına yetmez. Profesyonel futbolcu olma yolunda yeteneğin katkısı yüzde 30’larda. Yeteneğin de eğitimden geçmesi lazım. Çalışmak ve disiplinli olmak çok önemli. Tıpkı her zeki çocuğun okulda başarılı olamayacağı gibi her yetenekli de futbolcu olmaz. Okulda başarılı olmanın yolu disiplinli çalışmaktan geçer. Aynı kural futbol için de geçerli.”

Münih Türkgücü kaptanı Mehmet Öztürk, Beşiktaş ile oynadıkları maç öncesi siyah beyazların efsane kaptanlarından Rıza Çalımbay ile.

MENAJERLER GELİŞİMİ ENGELLİYOR

Kaliteli ve yetenekli futbolcunun menajere ihtiyacı olmadığını da söyleyen Öztürk “Herkes kaliteli ve yetenekli futbolcuyu zaten görür. Menajerler çoğu zaman bu futbolcuların gelişimini ve eğitimini engeller. Onlar için önemli olan paradır. Ayrıca bugün aileler de futbolcuların menajerliğini yapmaya kalkıyor. Unutulmamalı ki iyi bir alt yapısı olmayanlar, sahalardan çabuk kopar” dedi.