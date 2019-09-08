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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
08.09.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Yeşiller’de Cem Özdemir hareketliliği

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Yeşiller’de Cem Özdemir hareketliliği

2008-2018 yılları arasında Yeşiller Eş Başkanı olarak görev yapan Cem Özdemir, Federal Meclis Grup Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Özdemir 2017’de yapılan seçimlerden sonra da aynı görevi istemiş, ancak yeteri kadar destek bulamayınca adaylığını açıklamamıştı.

CEM Özdemir, partisinin sol kanat milletvekilleri arasında kendisiyle birlikte aday olacak bir isim arayışına girmişti. 53 yaşındaki Özdemir’in birlikte aday olmak için önce Agnieszka Brugger ve Katharina Dröge ile görüştüğü, ancak iki ismin de adaylığı kabul etmediği ileri sürüldü. Özdemir, şimdi Kirsten Kappert Gonther ile birlikte aday olacak.

Yeşiller’de Cem Özdemir hareketliliği

Yeşiller Federal Meclis Grup Eş Başkanları Katrin Göring Eckardt ile Anton Hofreiter, 24 Eylül’de yapılacak seçimlerde yeniden aday olacak. Yeşiller’de uzun süredir Cem Özdemir ile Katrin Göring Eckardt arasında iktidar mücadelesi yaşanıyor. Federal Meclis Grup Eş Başkanlık seçimi, ikiliden hangisinin parti içinde daha fazla etkili olduğunu gösterecek.

KOALİSYON KURULSAYDI...
Yeşiller’e 1981 yılında üye olan Özdemir, 1994-1998 seçimlerinde peş peşe iki kez Federal Meclis milletvekili seçildi. 2002’de üçüncü kez milletvekili seçilen Özdemir, adının kredi skandalına karışması üzerine milletvekilliğinden istifa etti. 2004-2009 yılına kadar Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yapan Özdemir, 2008’de Yeşiller Eş Genel Başkanı oldu. 2013 seçimlerinde yeniden Federal Meclis milletvekili olan Özdemir, 2017 seçimlerinde ise partisinin liste başı adayı olarak meclise girdi. 2017 seçimlerinden sonra CDU, FDP ve Yeşiller, hükümet ortaklığı için görüştü. Üç parti arasındaki uzlaşma son anda bozuldu. Eğer üç parti hükümet kurabilseydi, Özdemir üçlü koalisyon hükümetinin Dışişleri Bakanı olacaktı.

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