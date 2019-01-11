Yeşiller hariç her hafta oy kaybediyorlar
Almanya’da bu hafta yapılan bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre Federal Meclis’te en büyük gruba sahip CDU/CSU dahil bütün partilerin oy oranları yüzde 30’un altında çıktı.
ALMANYA’da Federal Meclis’te grubu bulunan Yeşiller hariç bütün partiler oy kaybetmeye devam ediyor. Yapılan son kamuoyu yoklamasında meclisteki en büyük gruba sahip olan CDU/CSU bir puan kaybederek yüzde 29’a geriledi. Geçen hafta yapılan araştırmada oy oranları yüzde 30 çıkmıştı. Mecliste grubu bulunan altı partiden oyunu artıran tek parti ise Yeşiller oldu ve oyları iki puan artarak yüzde 21’e yükseldi.
SPD VE AfD’NİN HALK DESTEĞİ DÜŞTÜ
Bu pazar seçim olsa Yeşiller meclise en büyük ikinci parti olarak girecek. Oy kaybı süren SPD’nin oranı yüzde 14’e düştü. Aşırı sağcı AfD’nin de halk arasındaki desteği 1 puan gerileyerek yüzde 14’e indi. Sol Parti’nin halk desteği yüzde 9, FDP’ninki ise yüzde 8 çıktı.
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