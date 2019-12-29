‘Yeni hükümeti ocak ayında kurarız’

HER iki partinin de seçmene karşı sorumlulukları olduğunu belirten Sebastian Kurz, “Yeşiller Partisi ile bir hükümet kurulabilmesinin mümkün olduğu inancındayım, bu hususta gayet iyimserim. Bizim hedefimiz, ocak ayının başı, ortası gibi işlevsel bir hükümetin kurulması” dedi. Birçok açıdan farklı görüşlere sahip iki partinin kuracağı koalisyon hükümetinin yönetim ve siyasette yeni bir hava oluşturacağını belirten Yeşiller Partisi Lideri Werner Kogler de, bazı fikir ayrılıklarına rağmen kamuoyunun beklentileri ve seçmenin talebi doğrultusunda sorumluluk üstlenerek merkez sağ ÖVP ile hükümet kuracaklarını aktardı.

Çevrenin korunması, sosyal sistemde düzenlemeler ve özellikle şeffaf bir yönetimin meydana getirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Kogler, koalisyonun ocak ayının ortalarında kurulmasının imkân dahilinde olduğunu sözlerine ekledi.

KURZ ERKEN SEÇİM İSTEMİŞTİ

Avusturya’da yaklaşık 17 ay iktidarda kalan merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nden (FPÖ) oluşan aşırı sağcı koalisyon hükümeti, ‘İbiza sakandalı’ olarak da adlandırılan ve aşırı sağcı Heinz Christian Strache’nin İspanya’nın İbiza adasında bir Rus iş kadınıyla yaptığı ‘ihale pazarlıklarına’ ilişkin görüntülerin basında yer almasıyla sona ermişti. Bu gelişmenin ardından eski Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı Kurz da erken seçim çağrısında bulunmuş, 29 Eylül’de yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıkan ÖVP, önce koalisyon öngörüşmelerinde bulunmuş daha sonra 12 Kasım’da Yeşiller Partisi ile doğrudan görüşmelere başlamıştı.