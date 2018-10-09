Yeni dünya düzeni için güvenlik konseyi önerdi
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni dünya düzeninde sorumluluk alabilmek ve ortak bir Avrupa Birliği dış politikası için ‘Avrupa Güvenlik Konseyi’ kurulmasını önerdi. Maas, Merkel ve Junker gibi AB dış politikasında oy birliği yerine oy çokluğu olması gerektiğini de söyledi.
ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, hükümete bağlı bir yüksek öğrenim kuruluşu olan Federal Güvenlik Politikası Akademisi’nin düzenlediği 2018 Alman Güvenlik Politikası Forumu’nda konuştu.
“Yeni bir dünya düzeninde Almanya ve Avrupa’nın daha fazla sorumluluk alması gerekiyor” diyen Maas, “Bizden beklentiler yüksek” diye konuştu. Almanya’nın bu sorumluluğun gerektirdiği sivil ve askeri enstrümanları Avrupalı ortaklarıyla birlikte geliştirmesi gerektiğini savunan Maas, ortak bir Avrupa Birliği dış politikası için ‘Avrupa Güvenlik Konseyi’ oluşturulmasını önerdi.
KRİZLERE HIZLI ÇÖZÜM İÇİN...
Maas, “Bu tarz bir formatta, rotasyonla değişen üyelerden oluşan, AB’nin tümünü temsil edebilecek, daha küçük bir çevrede güncel krizlerin çözümü için daha hızlı ve daha yoğun çalışabiliriz” dedi. “Ancak bu tarz bir kurum oybirliği prensibinden vazgeçmeden sahip olduğumuz sorunları çözemez” diyen Maas, söz konusu konseyin oy çokluğuyla karar alabilmesi gerektiğini belirtti.
MERKEL VE JUNKER DA OY ÇOKLUĞU İSTEMİŞTİ
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker daha önce AB dış politikasında oybirliği yerine oy çokluğu ile karar alınabilmesini savunmuştu. Konuşmasında Juncker’in bu önerisine destek veren Maas, “AB’yi dış politika yapabilir hale getirmek zorundayız” dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de eylül ayı sonunda katıldığı bir etkinlikte ‘Avrupa Güvenlik Konseyi’ önerisini gündeme getirmişti ve konseyin dönüşümlü üyelerden oluşması gerektiğini’ savunmuştu. Merkel de oybirliğine dayalı bir Avrupa dış politikasının gelecek açısından anlamlı çözüm olmayacağını savunmuştu.
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